JEFFERIES stuft Adyen auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 1850 Euro auf "Buy" belassen. Der Nettoumsatz des Zahlungsdienstleisters sei etwas schwächer als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Hannes Leitner am Donnerstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -19,08 % und einem Kurs von 940,8EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 12:00 Uhr) gehandelt.
