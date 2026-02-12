    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRCM Beteiligungs AktievorwärtsNachrichten zu RCM Beteiligungs
    RCM Beteiligungs AG: Vorläufige Geschäftszahlen 2025 – Spannende Einblicke

    RCM Beteiligungs AG legt vorläufige Zahlen für 2025 vor: Während der Konzernverlust steigt, zeigen Bilanzsumme, Mieten und Ausblick auf 2026 klare Aufwärtstendenzen.

    Foto: adobe.stock.com
    • RCM Beteiligungs AG meldet vorläufige Geschäftszahlen für 2025 mit einem Gewinn nach Steuern von ca. +0,54 Mio. € (Vorjahr: +0,64 Mio. €) für die Einzelgesellschaft.
    • Das Konzern-Ergebnis nach Steuern wird voraussichtlich bei ca. –0,73 Mio. € liegen, nach +1,86 Mio. € im Vorjahr, bedingt durch fehlende Projektrealisierungen.
    • Die Bilanzsumme des Konzerns steigt um ca. 7 % auf ca. 38,12 Mio. €, während die Eigenkapitalquote bei ca. 48,5 % bleibt.
    • Das Ergebnis wurde durch nicht zahlungswirksame Abschreibungen auf Immobilienwerte (ca. 0,19 Mio. €) und Finanzanlagen (ca. 0,93 Mio. €) belastet.
    • Die operative Geschäftstätigkeit hat sich positiv entwickelt, mit einer Steigerung der annualisierten Miete um ca. 40 % auf ca. 1,44 Mio. €.
    • Der Vorstand erwartet, dass der Konzern im Geschäftsjahr 2026 wieder in die Gewinnzone zurückkehrt, insbesondere durch die Veräußerung eines großen Immobilienprojekts.

    Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zum Konzern-/Jahresabschluss, bei RCM Beteiligungs ist am 09.03.2026.

    Der Kurs von RCM Beteiligungs lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,2150EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    RCM Beteiligungs

    +2,52 %
    +0,83 %
    0,00 %
    0,00 %
    -5,43 %
    -34,05 %
    -42,45 %
    -35,86 %
    -59,97 %
    ISIN:DE000A1RFMY4WKN:A1RFMY





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
