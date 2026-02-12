RCM Beteiligungs AG: Vorläufige Geschäftszahlen 2025 – Spannende Einblicke
RCM Beteiligungs AG legt vorläufige Zahlen für 2025 vor: Während der Konzernverlust steigt, zeigen Bilanzsumme, Mieten und Ausblick auf 2026 klare Aufwärtstendenzen.
Foto: adobe.stock.com
- RCM Beteiligungs AG meldet vorläufige Geschäftszahlen für 2025 mit einem Gewinn nach Steuern von ca. +0,54 Mio. € (Vorjahr: +0,64 Mio. €) für die Einzelgesellschaft.
- Das Konzern-Ergebnis nach Steuern wird voraussichtlich bei ca. –0,73 Mio. € liegen, nach +1,86 Mio. € im Vorjahr, bedingt durch fehlende Projektrealisierungen.
- Die Bilanzsumme des Konzerns steigt um ca. 7 % auf ca. 38,12 Mio. €, während die Eigenkapitalquote bei ca. 48,5 % bleibt.
- Das Ergebnis wurde durch nicht zahlungswirksame Abschreibungen auf Immobilienwerte (ca. 0,19 Mio. €) und Finanzanlagen (ca. 0,93 Mio. €) belastet.
- Die operative Geschäftstätigkeit hat sich positiv entwickelt, mit einer Steigerung der annualisierten Miete um ca. 40 % auf ca. 1,44 Mio. €.
- Der Vorstand erwartet, dass der Konzern im Geschäftsjahr 2026 wieder in die Gewinnzone zurückkehrt, insbesondere durch die Veräußerung eines großen Immobilienprojekts.
Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zum Konzern-/Jahresabschluss, bei RCM Beteiligungs ist am 09.03.2026.
Der Kurs von RCM Beteiligungs lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,2150EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
+2,52 %
+0,83 %
0,00 %
0,00 %
-5,43 %
-34,05 %
-42,45 %
-35,86 %
-59,97 %
