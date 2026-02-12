    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Zahl des Monats / Anspruchswelle gegen IT-Dienstleister

    75 % erleben Vorwürfe wegen Schlechtleistung (FOTO)

    München (ots) - Gegen zwei Drittel der IT-Dienstleister wurden im vergangenen
    Jahr seitens ihrer Auftraggeber Vorwürfe wegen angeblicher Schlechtleistung
    erhoben. Dies ist eines der Ergebnisse der IT-Umfrage, die im Auftrag des
    Spezialversicherers Hiscox unter IT-Dienstleistungsunternehmen durchgeführt
    wurde. Damit verzeichnete die Branche einen deutlichen Anstieg derartiger
    Vorwürfe im Vergleich zu 2024, als "nur" 61 % mit ihnen konfrontiert wurden.

    "Die Ergebnisse zeigen: Vorwürfe wegen Schlechtleistung sind längst kein
    Ausnahmefall mehr, sondern gehören zum ganz normalen Projektalltag vieler
    IT-Dienstleister. Schon ein einzelner Konflikt kann ausreichen, um ein kleines
    oder mittelständisches Unternehmen nicht nur finanziell stark zu belasten. Denn
    die Unterstellung angeblicher Schlechtleistung trifft IT-Dienstleister oft
    völlig unerwartet - da auch perfekte Arbeit nicht gegen Vorwürfe schützt" ,
    erklärt Marc Thamm, Product Head Technology & General Liability bei Hiscox.
    "Gerade deshalb ist eine passgenaue Absicherung in Form einer
    IT-Berufshaftpflicht so wichtig: Sie fängt nicht nur berechtigte Schäden auf,
    sondern schützt auch vor den finanziellen Folgen unbegründeter Forderungen und
    aufwendiger Rechtsstreitigkeiten."

    Über die Studie:

    Im Auftrag des Spezialversicherers Hiscox befragte das
    Marktforschungsunternehmen Statista im September 2025 in einer Online-Umfrage
    200 Entscheiderinnen und Entscheider in IT-Dienstleistungsunternehmen u.a. zu
    ihrer aktuellen Lage, der Wahrnehmung unternehmerischer Risiken sowie dem
    Einfluss von Künstlicher Intelligenz. Die Befragten bekleiden in ihren
    Unternehmen Positionen mit relevanter Entscheidungskompetenz, die zusätzlich
    Aussagen darüber treffen können, mit welchen Risiken sie in ihrem Geschäft
    konfrontiert sind. Die Mehrheit der Befragten arbeitet in Unternehmen, die
    zwischen 100 bis 499 Mitarbeitende bzw. 500 oder mehr Mitarbeitende
    beschäftigen.

    Weitere Informationen finden Sie online unter: http://www.hiscox.de/it-umfrage

    Über Hiscox

    Hiscox ist ein internationaler Spezialversicherer mit einem auf die Absicherung
    beruflicher Risiken, privater Vermögenswerte und Spezialrisiken fokussierten
    Versicherungsportfolio. Gegründet vor über 100 Jahren ist das Unternehmen an der
    London Stock Exchange notiert (LSE:HSX) und hat Büros in vierzehn Ländern.
    Kunden mit hochwertigem Privatbesitz bietet Hiscox Versicherungen mit einer
    umfassenden Allgefahrendeckung, insbesondere für Kunst, wertvollen Hausrat,
    Ferienhäuser und Oldtimer sowie Lösegeldversicherungen. Für Kunstsammlungen und
    Kunstausstellungen bietet Hiscox spezielle Konzepte an. Für Geschäftskunden
    bietet Hiscox branchenspezifische Vermögensschadenhaftpflicht-, D&O- und
    Cyberversicherungen, die auf mittelständische Dienstleistungsunternehmen
    zugeschnitten sind. Hier konzentriert sich Hiscox auf die IT-, Medien,
    Telekommunikations- sowie Unternehmensberatungsbranche. Weitere Informationen
    finden Sie unter http://www.hiscox.de .

    Pressekontakt:

    Hiscox
    Leo Molatore
    Bernhard-Wicki-Str. 3
    80636 München
    +49 (0) 89 54 58 01 566
    mailto:leo.molatore@hiscox.com
    Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

    LHLK Agentur für Kommunikation
    Eva-Maria Gose-Fehlisch
    Tegernseer Platz 7
    81541 München
    +49 (0) 89 72 01 87 224
    mailto:hiscox@lhlk.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/15936/6215463
    OTS: Hiscox




