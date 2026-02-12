Zahl des Monats / Anspruchswelle gegen IT-Dienstleister
75 % erleben Vorwürfe wegen Schlechtleistung (FOTO)
München (ots) - Gegen zwei Drittel der IT-Dienstleister wurden im vergangenen
Jahr seitens ihrer Auftraggeber Vorwürfe wegen angeblicher Schlechtleistung
erhoben. Dies ist eines der Ergebnisse der IT-Umfrage, die im Auftrag des
Spezialversicherers Hiscox unter IT-Dienstleistungsunternehmen durchgeführt
wurde. Damit verzeichnete die Branche einen deutlichen Anstieg derartiger
Vorwürfe im Vergleich zu 2024, als "nur" 61 % mit ihnen konfrontiert wurden.
"Die Ergebnisse zeigen: Vorwürfe wegen Schlechtleistung sind längst kein
Ausnahmefall mehr, sondern gehören zum ganz normalen Projektalltag vieler
IT-Dienstleister. Schon ein einzelner Konflikt kann ausreichen, um ein kleines
oder mittelständisches Unternehmen nicht nur finanziell stark zu belasten. Denn
die Unterstellung angeblicher Schlechtleistung trifft IT-Dienstleister oft
völlig unerwartet - da auch perfekte Arbeit nicht gegen Vorwürfe schützt" ,
erklärt Marc Thamm, Product Head Technology & General Liability bei Hiscox.
"Gerade deshalb ist eine passgenaue Absicherung in Form einer
IT-Berufshaftpflicht so wichtig: Sie fängt nicht nur berechtigte Schäden auf,
sondern schützt auch vor den finanziellen Folgen unbegründeter Forderungen und
aufwendiger Rechtsstreitigkeiten."
Jahr seitens ihrer Auftraggeber Vorwürfe wegen angeblicher Schlechtleistung
erhoben. Dies ist eines der Ergebnisse der IT-Umfrage, die im Auftrag des
Spezialversicherers Hiscox unter IT-Dienstleistungsunternehmen durchgeführt
wurde. Damit verzeichnete die Branche einen deutlichen Anstieg derartiger
Vorwürfe im Vergleich zu 2024, als "nur" 61 % mit ihnen konfrontiert wurden.
"Die Ergebnisse zeigen: Vorwürfe wegen Schlechtleistung sind längst kein
Ausnahmefall mehr, sondern gehören zum ganz normalen Projektalltag vieler
IT-Dienstleister. Schon ein einzelner Konflikt kann ausreichen, um ein kleines
oder mittelständisches Unternehmen nicht nur finanziell stark zu belasten. Denn
die Unterstellung angeblicher Schlechtleistung trifft IT-Dienstleister oft
völlig unerwartet - da auch perfekte Arbeit nicht gegen Vorwürfe schützt" ,
erklärt Marc Thamm, Product Head Technology & General Liability bei Hiscox.
"Gerade deshalb ist eine passgenaue Absicherung in Form einer
IT-Berufshaftpflicht so wichtig: Sie fängt nicht nur berechtigte Schäden auf,
sondern schützt auch vor den finanziellen Folgen unbegründeter Forderungen und
aufwendiger Rechtsstreitigkeiten."
Über die Studie:
Im Auftrag des Spezialversicherers Hiscox befragte das
Marktforschungsunternehmen Statista im September 2025 in einer Online-Umfrage
200 Entscheiderinnen und Entscheider in IT-Dienstleistungsunternehmen u.a. zu
ihrer aktuellen Lage, der Wahrnehmung unternehmerischer Risiken sowie dem
Einfluss von Künstlicher Intelligenz. Die Befragten bekleiden in ihren
Unternehmen Positionen mit relevanter Entscheidungskompetenz, die zusätzlich
Aussagen darüber treffen können, mit welchen Risiken sie in ihrem Geschäft
konfrontiert sind. Die Mehrheit der Befragten arbeitet in Unternehmen, die
zwischen 100 bis 499 Mitarbeitende bzw. 500 oder mehr Mitarbeitende
beschäftigen.
Weitere Informationen finden Sie online unter: http://www.hiscox.de/it-umfrage
Über Hiscox
Hiscox ist ein internationaler Spezialversicherer mit einem auf die Absicherung
beruflicher Risiken, privater Vermögenswerte und Spezialrisiken fokussierten
Versicherungsportfolio. Gegründet vor über 100 Jahren ist das Unternehmen an der
London Stock Exchange notiert (LSE:HSX) und hat Büros in vierzehn Ländern.
Kunden mit hochwertigem Privatbesitz bietet Hiscox Versicherungen mit einer
umfassenden Allgefahrendeckung, insbesondere für Kunst, wertvollen Hausrat,
Ferienhäuser und Oldtimer sowie Lösegeldversicherungen. Für Kunstsammlungen und
Kunstausstellungen bietet Hiscox spezielle Konzepte an. Für Geschäftskunden
bietet Hiscox branchenspezifische Vermögensschadenhaftpflicht-, D&O- und
Cyberversicherungen, die auf mittelständische Dienstleistungsunternehmen
zugeschnitten sind. Hier konzentriert sich Hiscox auf die IT-, Medien,
Telekommunikations- sowie Unternehmensberatungsbranche. Weitere Informationen
finden Sie unter http://www.hiscox.de .
Pressekontakt:
Hiscox
Leo Molatore
Bernhard-Wicki-Str. 3
80636 München
+49 (0) 89 54 58 01 566
mailto:leo.molatore@hiscox.com
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
LHLK Agentur für Kommunikation
Eva-Maria Gose-Fehlisch
Tegernseer Platz 7
81541 München
+49 (0) 89 72 01 87 224
mailto:hiscox@lhlk.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/15936/6215463
OTS: Hiscox
Im Auftrag des Spezialversicherers Hiscox befragte das
Marktforschungsunternehmen Statista im September 2025 in einer Online-Umfrage
200 Entscheiderinnen und Entscheider in IT-Dienstleistungsunternehmen u.a. zu
ihrer aktuellen Lage, der Wahrnehmung unternehmerischer Risiken sowie dem
Einfluss von Künstlicher Intelligenz. Die Befragten bekleiden in ihren
Unternehmen Positionen mit relevanter Entscheidungskompetenz, die zusätzlich
Aussagen darüber treffen können, mit welchen Risiken sie in ihrem Geschäft
konfrontiert sind. Die Mehrheit der Befragten arbeitet in Unternehmen, die
zwischen 100 bis 499 Mitarbeitende bzw. 500 oder mehr Mitarbeitende
beschäftigen.
Weitere Informationen finden Sie online unter: http://www.hiscox.de/it-umfrage
Über Hiscox
Hiscox ist ein internationaler Spezialversicherer mit einem auf die Absicherung
beruflicher Risiken, privater Vermögenswerte und Spezialrisiken fokussierten
Versicherungsportfolio. Gegründet vor über 100 Jahren ist das Unternehmen an der
London Stock Exchange notiert (LSE:HSX) und hat Büros in vierzehn Ländern.
Kunden mit hochwertigem Privatbesitz bietet Hiscox Versicherungen mit einer
umfassenden Allgefahrendeckung, insbesondere für Kunst, wertvollen Hausrat,
Ferienhäuser und Oldtimer sowie Lösegeldversicherungen. Für Kunstsammlungen und
Kunstausstellungen bietet Hiscox spezielle Konzepte an. Für Geschäftskunden
bietet Hiscox branchenspezifische Vermögensschadenhaftpflicht-, D&O- und
Cyberversicherungen, die auf mittelständische Dienstleistungsunternehmen
zugeschnitten sind. Hier konzentriert sich Hiscox auf die IT-, Medien,
Telekommunikations- sowie Unternehmensberatungsbranche. Weitere Informationen
finden Sie unter http://www.hiscox.de .
Pressekontakt:
Hiscox
Leo Molatore
Bernhard-Wicki-Str. 3
80636 München
+49 (0) 89 54 58 01 566
mailto:leo.molatore@hiscox.com
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
LHLK Agentur für Kommunikation
Eva-Maria Gose-Fehlisch
Tegernseer Platz 7
81541 München
+49 (0) 89 72 01 87 224
mailto:hiscox@lhlk.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/15936/6215463
OTS: Hiscox
Autor folgen