75 % erleben Vorwürfe wegen Schlechtleistung (FOTO)

München (ots) - Gegen zwei Drittel der IT-Dienstleister wurden im vergangenen

Jahr seitens ihrer Auftraggeber Vorwürfe wegen angeblicher Schlechtleistung

erhoben. Dies ist eines der Ergebnisse der IT-Umfrage, die im Auftrag des

Spezialversicherers Hiscox unter IT-Dienstleistungsunternehmen durchgeführt

wurde. Damit verzeichnete die Branche einen deutlichen Anstieg derartiger

Vorwürfe im Vergleich zu 2024, als "nur" 61 % mit ihnen konfrontiert wurden.



"Die Ergebnisse zeigen: Vorwürfe wegen Schlechtleistung sind längst kein

Ausnahmefall mehr, sondern gehören zum ganz normalen Projektalltag vieler

IT-Dienstleister. Schon ein einzelner Konflikt kann ausreichen, um ein kleines

oder mittelständisches Unternehmen nicht nur finanziell stark zu belasten. Denn

die Unterstellung angeblicher Schlechtleistung trifft IT-Dienstleister oft

völlig unerwartet - da auch perfekte Arbeit nicht gegen Vorwürfe schützt" ,

erklärt Marc Thamm, Product Head Technology & General Liability bei Hiscox.

"Gerade deshalb ist eine passgenaue Absicherung in Form einer

IT-Berufshaftpflicht so wichtig: Sie fängt nicht nur berechtigte Schäden auf,

sondern schützt auch vor den finanziellen Folgen unbegründeter Forderungen und

aufwendiger Rechtsstreitigkeiten."





Über die Studie:



Im Auftrag des Spezialversicherers Hiscox befragte das

Marktforschungsunternehmen Statista im September 2025 in einer Online-Umfrage

200 Entscheiderinnen und Entscheider in IT-Dienstleistungsunternehmen u.a. zu

ihrer aktuellen Lage, der Wahrnehmung unternehmerischer Risiken sowie dem

Einfluss von Künstlicher Intelligenz. Die Befragten bekleiden in ihren

Unternehmen Positionen mit relevanter Entscheidungskompetenz, die zusätzlich

Aussagen darüber treffen können, mit welchen Risiken sie in ihrem Geschäft

konfrontiert sind. Die Mehrheit der Befragten arbeitet in Unternehmen, die

zwischen 100 bis 499 Mitarbeitende bzw. 500 oder mehr Mitarbeitende

beschäftigen.



Weitere Informationen finden Sie online unter: http://www.hiscox.de/it-umfrage



