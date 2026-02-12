RBC stuft Unilever PLC auf 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unilever nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 4000 Pence auf "Underperform" belassen. Die Resultate des Konsumgüterkonzerns hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb James Edwardes Jones am Donnerstag ./rob/edh/ag
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,47 % und einem Kurs von 55,42USD auf Nasdaq OTC (08. Dezember 2025, 23:20 Uhr) gehandelt.
