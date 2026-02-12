RBC stuft Hermes auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hermes nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 2300 Euro auf "Outperform" belassen. Die Umsatzentwicklung des Luxusgüterkonzerns sei solide gewesen, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag. Das operative Ergebnis (Ebit) sei besser als erwartet ausgefallen./rob/edh/ag
Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,61 % und einem Kurs von 2.152EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 11:52 Uhr) gehandelt.
