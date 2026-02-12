RBC stuft Hermes auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hermes nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 2300 Euro auf "Outperform" belassen. Die Umsatzentwicklung des Luxusgüterkonzerns sei solide gewesen, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag. Das operative Ergebnis (Ebit) sei besser als erwartet ausgefallen./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:27 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:27 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,61 % und einem Kurs von 2.152EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 11:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2300

Kursziel alt: 2300

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

