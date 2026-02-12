RBC stuft British American Tobacco auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für British American Tobacco nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 3600 Pence auf "Underperform" belassen. Die Ergebnisse für 2025 stimmten mit dem Zwischenbericht des Tabakkonzerns und den Erwartungen überein, schrieb James Edwardes Jones am Donnerstag./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:27 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:27 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 50,40EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 12:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: James Edwardes Jones

Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 36

Kursziel alt: 36

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 36,00 £ , was einem Rückgang von -16,76% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer