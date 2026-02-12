RBC stuft British American Tobacco auf 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für British American Tobacco nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 3600 Pence auf "Underperform" belassen. Die Ergebnisse für 2025 stimmten mit dem Zwischenbericht des Tabakkonzerns und den Erwartungen überein, schrieb James Edwardes Jones am Donnerstag./rob/edh/ag
Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 50,40EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 12:03 Uhr) gehandelt.
