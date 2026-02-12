    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFielmann AktievorwärtsNachrichten zu Fielmann
    Fielmann übertrifft Vision 2025-Ziele – Erfolg für die Aktie!

    Fielmann setzt neue Maßstäbe: Rekordumsatz, starkes Ergebnis und hohe Kundenzufriedenheit ebnen den Weg für eine beschleunigte Wachstumsstrategie bis 2035.

    Fielmann übertrifft Vision 2025-Ziele – Erfolg für die Aktie!
    • Fielmann-Gruppe übertrifft die Ziele der Vision 2025 mit einem zusätzlichen Umsatz von über 1 Mrd. € und einem bereinigten EBITDA von nahezu 200 Mio. € im Vergleich zu 2018.
    • Die Kundenzufriedenheit bleibt konstant hoch bei rund 90 %.
    • Der Konzernumsatz für 2025 beträgt 2,435 Mrd. €, was einem Anstieg von 7,4 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    • Die bereinigte EBITDA-Marge auf Gruppenebene steigt auf 23,8 %, während die Marge in Europa 24,8 % erreicht.
    • Der Jahresüberschuss der Gruppe erreicht mit 205 Mio. € einen Rekordwert, und eine erhöhte Dividende von 1,40 € je Aktie wird vorgeschlagen.
    • Fielmann plant, das organische Wachstum mit der Vision 2035 deutlich zu beschleunigen.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Fielmann ist am 30.04.2026.

    Der Kurs von Fielmann lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 42,33EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,54 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 43,00EUR das entspricht einem Plus von +1,59 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.747,72PKT (+0,16 %).


    Fielmann

    +6,67 %
    +6,20 %
    -5,57 %
    -6,31 %
    -4,04 %
    +23,73 %
    -42,01 %
    -38,00 %
    +131,58 %
    ISIN:DE0005772206WKN:577220





    Fielmann setzt neue Maßstäbe: Rekordumsatz, starkes Ergebnis und hohe Kundenzufriedenheit ebnen den Weg für eine beschleunigte Wachstumsstrategie bis 2035.
