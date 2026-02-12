    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Elbe Flugzeugwerke / Elbe Flugzeugwerke erweitern Präsenz in China mit ...

    Für Sie zusammengefasst
    • EFW und Hengqin unterzeichnen Umbauvertrag für A330.
    • Arbeiten an A330P2F starten 2026 in China.
    • EFW stärkt Präsenz im wachsenden chinesischen Markt.
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    Elbe Flugzeugwerke erweitern Präsenz in China mit neuem Vertrag über A330-Frachter-Umrüstung
    Dresden/ Singapur (ots) - Die Elbe Flugzeugwerke (EFW), ein Joint Venture von ST Engineering und Airbus, haben ihre Präsenz auf dem schnell wachsenden chinesischen Luftfahrtmarkt durch die Unterzeichnung eines neuen Vertrags über den Umbau von Frachtflugzeugen mit Hengqin Winglet Aircraft Technology ausgebaut. Damit startet der Leasinggeber sein erstes Programm zum Umbau von Airbus A330-Passagierflugzeugen zu Frachtflugzeugen (P2F) mit EFW.

    EFW wird die Arbeiten an der A330P2F an einem seiner Umrüststandort in China durchführen. Die Arbeiten beginnen Mitte 2026 und werden durch die technische Planung und Zertifizierung vom Hauptsitz in Dresden unterstützt.

    "Als Unternehmen mit umfassender Expertise im Flugzeugleasing und -handel und beim technischen Management von Flugzeugen freuen wir uns, mit EFW bei der Umrüstung unseres A330 zum hochmodernen Frachter zusammenzuarbeiten", sagte James Huang, CEO von Hengqin Winglet.

    Der Vertrag erweitert die wachsende Liste der Kunden von EFW in China, das ein wichtiger Treiber der weltweiten Frachtflugzeugnachfrage ist. Das starke Wachstum der Expresslogistik und des internationalen E-Commerce führt zu einer kontinuierlichen Flottenerweiterung bei Flugzeugbetreibern und Leasinggebern.

    "Wir freuen uns, einen neuen Kunden in der EFW-Familie der Airbus-Frachterumrüstungen willkommen zu heißen", sagte Jordi Boto, CEO von EFW. "Die A330P2F ist die Zukunft im Segment der mittelgroßen Frachtflugzeuge, und wir freuen uns darauf, künftig mit Hengqin Winglet zusammenzuarbeiten, um deren A330P2F-Flotte zu vergrößern."

    Pressekontakt:

    Elbe Flugzeugwerke GmbH
    Anne Schneider
    Leiterin Unternehmenskommunikation
    M. +49 171 5572 188
    mailto:anne.schneider@efw.aero

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
