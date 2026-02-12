ANALYSE-FLASH
Barclays belässt Hellofresh auf 'Equal Weight' - Ziel 6,50 Euro
- Barclays belässt Hellofresh auf "Equal Weight"
- Ebitda im Rahmen der Erwartungen, Umsatz schwächer
- Prognose für 2026 könnte zu optimistisch sein
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hellofresh nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Das operative Jahresergebnis (Ebitda) habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, aber der Umsatz im vierten Quartal sei aufgrund des verlangsamten Wachstums im Bereich Fertiggerichte etwas schwächer ausgefallen, schrieb Andrew Ross in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine Prognose des Kochboxenherstellers für 2026 habe es noch nicht gegeben, aber die Signale des Managements deuten ihm zufolge darauf hin, dass die durchschnittliche Analystenschätzung (Konsens) für das Ebitda 2026 zu hoch ist./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:11 / GMT
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,56 % und einem Kurs von 4,90 auf Tradegate (12. Februar 2026, 12:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um -17,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,53 %.
Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 854,00 Mio..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,8571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000EUR was eine Bandbreite von +101,13 %/+20,68 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 6,50 Euro
