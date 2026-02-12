    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHelloFresh AktievorwärtsNachrichten zu HelloFresh

    ANALYSE-FLASH

    Barclays belässt Hellofresh auf 'Equal Weight' - Ziel 6,50 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays belässt Hellofresh auf "Equal Weight"
    • Ebitda im Rahmen der Erwartungen, Umsatz schwächer
    • Prognose für 2026 könnte zu optimistisch sein
    Foto: HelloFresh

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hellofresh nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Das operative Jahresergebnis (Ebitda) habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, aber der Umsatz im vierten Quartal sei aufgrund des verlangsamten Wachstums im Bereich Fertiggerichte etwas schwächer ausgefallen, schrieb Andrew Ross in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine Prognose des Kochboxenherstellers für 2026 habe es noch nicht gegeben, aber die Signale des Managements deuten ihm zufolge darauf hin, dass die durchschnittliche Analystenschätzung (Konsens) für das Ebitda 2026 zu hoch ist./ck/rob/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:11 / GMT

    HelloFresh

    -11,28 %
    -17,44 %
    -17,53 %
    -17,98 %
    -59,83 %
    -75,24 %
    -92,54 %
    -59,41 %
    ISIN:DE000A161408WKN:A16140

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie

    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,56 % und einem Kurs von 4,90 auf Tradegate (12. Februar 2026, 12:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um -17,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 854,00 Mio..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,8571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000EUR was eine Bandbreite von +101,13 %/+20,68 % bedeutet.


    Rating: Equal Weight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 6,50 Euro

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
