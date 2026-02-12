UBS stuft AB Inbev auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Buy" belassen. Trotz der starken Kursentwicklung im laufenden Jahr sollten die Ergebnisse des Brauereikonzerns gut genug sein, um die positive Dynamik aufrechtzuerhalten, schrieb Sanjeet Aujla am Donnerstag./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:52 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,84 % und einem Kurs von 66,70EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sanjeet Aujla

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 71

Kursziel alt: 71

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

