DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Schott Pharma auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schott Pharma auf "Hold" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der Spezialist für Medikamentenaufbewahrung und -verabreichung habe die Erwartungen im ersten Geschäftsquartal durch die Bank übertroffen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Mit dem Wachstum liege man am oberen Rand des für des Gesamtjahres angepeilten Tempos./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,78 % und einem Kurs von 15,42EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 12:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 19

Kursziel alt: 19

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

