DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GERRESHEIMER AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Hold" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der Spezialverpackungspartner der Pharmabranche habe für einen Schock gesorgt mit Gewinnwarnung für 2025, weiteren Bilanzierungsproblemen und Abschreibungen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Das operative Ergebnisziel für 2026 liege etwa 5 Prozent unter dem Konsens./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,67 % und einem Kurs von 19,50EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 12:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 34

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

