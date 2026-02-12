Fielmann erzielt Rekordüberschuss

Der Umsatz wuchs zum Vorjahr um 7,4 Prozent auf vorläufig 2,4 Milliarden Euro - und damit schwächer als in den zwei Vorjahren, wie es hieß. Im Inland fiel das Umsatzplus des international tätigen Unternehmens mit 4 Prozent unterdurchschnittlich aus. Fielmann beklagt eine schwache Konsumstimmung.

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Fielmann -Gruppe, die Brillen und Hörgeräte anbietet, hat im Geschäftsjahr 2025 einen Rekordüberschuss erzielt. Dieser stieg um fast ein Drittel auf 205 Millionen Euro, teilte das familiengeführte Unternehmen aus Hamburg anhand vorläufiger Zahlen am Donnerstag mit. Aktionäre sollen eine höhere Dividende von 1,40 Euro je Aktie erhalten, gut ein Fünftel mehr als im Vorjahr. Die Aktie lag am Mittag 2,5 Prozent im Plus.

In den USA, wo Fielmann in vergangenen Jahren mit SVS Vision und Shopko Optical Zukäufe getätigt hat, steigerte das MDax -Unternehmen den Umsatz dagegen deutlich - um 46 Prozent. In der Mitteilung ist die Entwicklung nicht näher begründet.

Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen des Konzerns, der mehr als 24.000 Mitarbeiter beschäftigt, lag vorläufig bei 581 Millionen Euro. Das entspricht einem Plus um 18,2 Prozent.

Den Ausblick auf 2026 und den Geschäftsbericht wird das Unternehmen am 30. April veröffentlichen./lkm/DP/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fielmann Aktie Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,70 % und einem Kurs von 43,60 auf Tradegate (12. Februar 2026, 12:29 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fielmann Aktie um +6,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,57 %. Die Marktkapitalisierung von Fielmann bezifferte sich zuletzt auf 3,65 Mrd.. Fielmann zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7500 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von +24,01 %/+51,07 % bedeutet.



