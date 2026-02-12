    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVerbio AktievorwärtsNachrichten zu Verbio

    ROUNDUP

    Verbio mit Zuwächsen und konkretisierter Prognose - Aktie gibt nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz von Verbio im Q2 2025/26 auf 455,4 Mio. € gestiegen.
    • Operatives Ergebnis (Ebitda) bei 30,1 Mio. € über Vorjahr.
    • Wachstum durch neue EU-Regeln und Auslandsexpansion geplant.
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Biokraftstoffhersteller Verbio hat im zweiten Geschäftsquartal 2025/26 den Umsatz gesteigert und operativ mehr verdient als im Vorjahr. Das Unternehmen profitierte dabei von einer guten Ergebnisentwicklung im Segment Bioethanol/Biomethan. Den Jahresausblick für das operative Ergebnis (Ebitda) konkretisierte das Management, angepeilt ist nun das obere Ende des zuvor ausgegebenen hohen zweistelligen Millionenbereichs. Im vorherigen Geschäftsjahr hatte Verbio operativ 14,2 Millionen Euro verdient.

    An der Börse gab die Aktie am Donnerstag gegen Mittag um gut drei Prozent nach. Im bisherigen Jahresverlauf hat sie aber rund ein Fünftel an Wert gewonnen, in den vergangenen zwölf Monaten war es sogar ein Plus von 150 Prozent.

    Laut Constantin Hesse vom Analysehaus Jefferies sind die Kennziffern des Biokraftstoffherstellers etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Zudem sei am Markt eine höhere Anhebung der Jahresprognose über die angegebene Spanne hinaus erwartet worden.

    Der Umsatz stieg im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 deutlich auf 455,4 Millionen Euro, wie der SDax-Konzern am Donnerstag in Leipzig mitteilte. Im Vorjahr wurden hier 393,6 Millionen Euro verbucht. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erhöhte sich von zuvor 20,8 auf 30,1 Millionen Euro. Damit erreichte Verbio wieder ein positives Ergebnis je Aktie von 0,05 Euro, gegenüber einem Minus von 0,06 Euro im Vorjahreszeitraum.

    Verbio zeigte sich nach einem schwierigen Geschäftsjahr Anfang Dezember wieder optimistisch. Die Weichen für eine Markterholung des Biokraftstoffmarktes in Deutschland seien gestellt, sagte Vorstandsvorsitzender Claus Sauter auf der Hauptversammlung im Dezember. Dem Unternehmen hatten zuletzt rückläufige Preise und gesunkene Margen zu schaffen gemacht.

    Rückendeckung erwartet das Unternehmen von neuen EU-Regeln, die nach seiner Darstellung für mehr Klarheit und weniger Betrug im Biokraftstoffmarkt sorgen sollen. Der Preis für sogenannte THG-Quoten, die für Mineralölunternehmen wichtig sind, habe sich bereits erholt, sagte Sauter.

    Verbio setzt zudem auf Wachstum im Ausland, etwa in den USA und Indien, und baut neue Geschäftsfelder auf - darunter in Bitterfeld eine neue Anlage zur Herstellung biobasierter Chemikalien aus Biodiesel, die ab 2026 jährlich rund 60.000 Tonnen erneuerbare Produkte für die chemische Industrie liefern soll./err/tav/stk

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie

    Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 18.049 auf Ariva Indikation (12. Februar 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um +7,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,62 %.

    Die Marktkapitalisierung von Verbio bezifferte sich zuletzt auf 1,58 Mrd..

    Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,200EUR. Von den letzten 5 Analysten der Verbio Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 29,00EUR was eine Bandbreite von -39,61 %/+16,75 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursreaktion der Verbio‑Aktie nach Q2 und einer Prognosekonkretisierung: Mitglieder diskutieren starkes H1, besseres Q2 und positiven Free Cashflow versus enttäuschendes Nettoergebnis und zu niedrige Prognoseanhebung; das Deutsche‑Bank‑Upgrade (Kursziel 29,40 €, Buy) schob den Kurs, einige halten die Aktie trotz Rallye für zu teuer, andere sehen weiteres Aufwärtspotenzial (40–60 €). Einfluss hoher THG‑Quoten auf EBITDA wird ebenfalls thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verbio eingestellt.

