UBS stuft Hermes auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hermes nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2260 Euro belassen. Der Luxusgüterkonzern habe einen soliden Jahresabschluss hingelegt, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Allerdings könnte die Qualität des Wachstums infrage gestellt werden./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,12 % und einem Kurs von 2.163EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 12:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Zuzanna Pusz
Analysiertes Unternehmen: Hermes
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 2260
Kursziel alt: 2260
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
