    BVB will Schlotterbecks Ansage nun 'mit Leben füllen'

    Für Sie zusammengefasst
    • Dortmund hofft auf erfolgreiche Saison bis Monatsende.
    • 14 Liga-Spiele ohne Niederlage stärken Selbstbewusstsein.
    • Mainz sieht sich als Angstgegner für große Vereine.
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Im prall gefüllten Terminplan bis Monatsende kann Borussia Dortmund die Hoffnung auf eine erfolgreiche Saison nähren. Mit der beachtlichen Erfolgsserie von 14 Liga-Spielen ohne Niederlage am Stück und der Aussicht auf die nächste Runde in der Champions League ist die Kampfansage von Nico Schlotterbeck durchaus auch im Sinne seines Cheftrainers. Der Nationalspieler, um dessen Zukunft der BVB buhlt, fehlt zwar wegen einer Gelbsperre im Freitagabendspiel gegen den FSV Mainz 05 (20.30 Uhr/Sky). Doch der 26-Jährige steht wie kaum ein anderer für das neue Selbstbewusstsein des achtmaligen Meisters.

    "Er ist eine absolute Führungspersönlichkeit und nach außen hin der, der kommuniziert, wie er es fühlt und sich wünscht. Ich finde das proaktiv und sehr gut", befand Chefcoach Niko Kovac. "Dem ist auch nichts entgegenzusetzen. Aber natürlich muss man das mit Leben füllen. Das ist auch die Schwierigkeit", sagte der BVB-Trainer vor dem Auftakt eines üppigen Fünferpacks an hochkarätigen Spielen im Februar.

    Nach Mainz gegen Bergamo, Leipzig und München

    Nach der Partie gegen die Rheinhessen wartet auf den BVB am nächsten Dienstag das Heimspiel in den Champions-League-Playoffs gegen Atalanta Bergamo. Danach steht die Bundesligapartie bei RB Leipzig an, ehe es zum Rückspiel nach Bergamo geht. Zum Abschluss findet am 28. Februar das Highlight gegen den FC Bayern München statt.

    Für Dortmunds Trainer ist die Partie gegen Mainz die wichtigste, weil sie richtungsweisend ist. "Es hilft uns, wenn wir gewinnen könnten, um dann das Wochenende entspannt Bundesliga-Fußball zu schauen und auf Atalanta, Leipzig und München gut vorbereitet zu sein", sagte Kovac und verwies auf die angenehme Situation der Spielansetzung. "Wir haben die Möglichkeit vorzulegen und wollen die drei Punkte holen", erklärte Coach. Dass Kovac von einem schwierigen Spiel spricht, ist keine Floskel. Der BVB und Mainz sind in der Formtabelle der bisherigen Rückrundenspiele die beiden besten Teams.

    Amiri: "Wir sind Angstgegner für große Vereine"

    Der Grund dafür ist einfach: Seit der Verpflichtung von Trainer Urs Fischer haben sich die Mainzer von den Abstiegsrängen befreit und sind mit völlig neuem Selbstvertrauen ausgestattet. Der Tabellen-14. rechnet sich auch in Dortmund etwas aus. "Wir sind ein Angstgegner für große Vereine. Die wissen, wir gehen ihnen auf die Nerven. Wir laufen, marschieren, werden nie müde, sind eklig. Wir können Dortmund wehtun und da gewinnen", sagte Nationalspieler Nadiem Amiri vor dem Gastspiel beim Tabellenzweiten.

    Personell muss Kovac umbauen, da Schlotterbeck in der Dreier-Abwehrkette fehlt und Emre Can (Adduktoren) sowie Filippo Mane (Oberschenkel) weiterhin nicht einsatzfähig sind. Marcel Sabitzer und Jan Couto sind noch fraglich, dafür kehrt Karim Adeyemi nach Problemen am Sprunggelenk wieder ins Team zurück./ri/DP/jha

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 3,28 auf Tradegate (12. Februar 2026, 11:50 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,21 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 362,10 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8300 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +52,21 %/+52,21 % bedeutet.




    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der BVB‑Aktie: Oddo‑Kursziel 5 € vs. Kritik, da trotz Rekordumsatz (525 Mio.) nur 6,5 Mio. Gewinn und Dividende teils aus Substanz. Diskussion über Markenwert, stille Reserven, gestiegene immaterielle Werte, höhere Nettoschulden und sinkende EK‑Quote. Erwähnt werden volatile CL/Club‑WM‑Erlöse, Transfergeschäft, hohe KGVe (2025:55, 2026:117, 2027:51) und niedrige CF/Aktie; Fazit: Aktie wirkt für viele überbewertet/als Fan‑Artikel.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
