BVB will Schlotterbecks Ansage nun 'mit Leben füllen'
- Dortmund hofft auf erfolgreiche Saison bis Monatsende.
- 14 Liga-Spiele ohne Niederlage stärken Selbstbewusstsein.
- Mainz sieht sich als Angstgegner für große Vereine.
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Im prall gefüllten Terminplan bis Monatsende kann Borussia Dortmund die Hoffnung auf eine erfolgreiche Saison nähren. Mit der beachtlichen Erfolgsserie von 14 Liga-Spielen ohne Niederlage am Stück und der Aussicht auf die nächste Runde in der Champions League ist die Kampfansage von Nico Schlotterbeck durchaus auch im Sinne seines Cheftrainers. Der Nationalspieler, um dessen Zukunft der BVB buhlt, fehlt zwar wegen einer Gelbsperre im Freitagabendspiel gegen den FSV Mainz 05 (20.30 Uhr/Sky). Doch der 26-Jährige steht wie kaum ein anderer für das neue Selbstbewusstsein des achtmaligen Meisters.
"Er ist eine absolute Führungspersönlichkeit und nach außen hin der, der kommuniziert, wie er es fühlt und sich wünscht. Ich finde das proaktiv und sehr gut", befand Chefcoach Niko Kovac. "Dem ist auch nichts entgegenzusetzen. Aber natürlich muss man das mit Leben füllen. Das ist auch die Schwierigkeit", sagte der BVB-Trainer vor dem Auftakt eines üppigen Fünferpacks an hochkarätigen Spielen im Februar.
Nach Mainz gegen Bergamo, Leipzig und München
Nach der Partie gegen die Rheinhessen wartet auf den BVB am nächsten Dienstag das Heimspiel in den Champions-League-Playoffs gegen Atalanta Bergamo. Danach steht die Bundesligapartie bei RB Leipzig an, ehe es zum Rückspiel nach Bergamo geht. Zum Abschluss findet am 28. Februar das Highlight gegen den FC Bayern München statt.
Für Dortmunds Trainer ist die Partie gegen Mainz die wichtigste, weil sie richtungsweisend ist. "Es hilft uns, wenn wir gewinnen könnten, um dann das Wochenende entspannt Bundesliga-Fußball zu schauen und auf Atalanta, Leipzig und München gut vorbereitet zu sein", sagte Kovac und verwies auf die angenehme Situation der Spielansetzung. "Wir haben die Möglichkeit vorzulegen und wollen die drei Punkte holen", erklärte Coach. Dass Kovac von einem schwierigen Spiel spricht, ist keine Floskel. Der BVB und Mainz sind in der Formtabelle der bisherigen Rückrundenspiele die beiden besten Teams.
Amiri: "Wir sind Angstgegner für große Vereine"
Der Grund dafür ist einfach: Seit der Verpflichtung von Trainer Urs Fischer haben sich die Mainzer von den Abstiegsrängen befreit und sind mit völlig neuem Selbstvertrauen ausgestattet. Der Tabellen-14. rechnet sich auch in Dortmund etwas aus. "Wir sind ein Angstgegner für große Vereine. Die wissen, wir gehen ihnen auf die Nerven. Wir laufen, marschieren, werden nie müde, sind eklig. Wir können Dortmund wehtun und da gewinnen", sagte Nationalspieler Nadiem Amiri vor dem Gastspiel beim Tabellenzweiten.
Personell muss Kovac umbauen, da Schlotterbeck in der Dreier-Abwehrkette fehlt und Emre Can (Adduktoren) sowie Filippo Mane (Oberschenkel) weiterhin nicht einsatzfähig sind. Marcel Sabitzer und Jan Couto sind noch fraglich, dafür kehrt Karim Adeyemi nach Problemen am Sprunggelenk wieder ins Team zurück./ri/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 3,28 auf Tradegate (12. Februar 2026, 11:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,21 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 362,10 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8300 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +52,21 %/+52,21 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.
Kleiner Nachtrag zum 2. Quartal 2025/26: Das Konzernergebnis beträgt -4,2 Mio. Euro. Zum ersten Mal seit 7 Jahren gab es im 2. Quartal ein negatives Ergebnis. So viel zum Thema besser als erwartet...
Ich versuche mal, deine Frage zu beantworten.
Zunächst eine kleine Korrektur deiner Zahlen: Das EBT ist von 8,8 im 1. Halbjahr 2024/25 auf 23,2 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2025/26 gestiegen, also plus 14,4 Mio. Euro. Das Ergebnis aus Transfererlösen ist von 22,2 auf 54,9 Mio. Euro gestiegen, ein Plus von 32,7 Mio. Euro.
Die Ursache liegt meiner Meinung nach in der Diskrepanz zwischen Einnahmen und Ausgaben. Die Umsatzerlöse sind trotz des Sondereffekts von rund 11 Mio. Euro für die Club WM (war im Vorjahr 0) im 1. Halbjahr nur um 0,8% gestiegen. Allerdings gab es auch ein Bundesliga-Heimspiel weniger.
Alle Ausgaben zusammengerechnet sind von 263,6 auf 281,1 Mio. Euro gestiegen. Insgesamt also 17,5 Mio. Euro bzw. 6,7% Steigerung. Größter Kostentreiber waren die Abschreibungen mit einem Plus von 16,4%, was angesichts der hohen Investitionen für Spieler zu erwarten war. Danach kommen die Verwaltungskosten mit +9,5%. Im Forum wurde selbstverständlich die immer günstigere Personalkostenquote (52,5%) zum x-ten Mal abgefeiert. Dabei wurde geflissentlich verschwiegen, dass die Quote im 1. Halbjahr 2024/25 nur bei 48,3% lag.
Es wird übrigens echt interessant, wie sich die Personalkostenquote im aktuellen Geschäftsjahr 2025/26 entwickelt. Nehmen wir mal an, die Personalkosten gehen im 2. Halbjahr gegenüber dem Vorjahr extrem zurück, was angesichts der möglichen Vertragsverlängerungen und der bisherigen hohen Steigerung recht unwahrscheinlich ist. Selbst wenn für das Gesamtjahr 2025/26 nur der Vorjahresbetrag von 268,3 Mio. Euro angesetzt wird, errechnet sich hieraus eine Personalkostenquote von 56,4% gegenüber 51% im Vorjahr. Für die Berechnung der Quote wurde der im Geschäftsbericht auf S. 90 ff. prognostizierte Konzernumsatz von 475 Mio. Euro angesetzt.
In dem prognostizierten Konzernumsatz 2025/26 ist übrigens das CL-Achtelfinale fest eingeplant. Zitat Seite 92 GB:
Im krassen Gegensatz dazu steht allerdings ein vor wenigen Stunden gepostetes, göttliches Zitat:
Tatsächlich sind die Halbjahreszahlen nicht besser als erwartet. In der Champions-League fehlen durch das schlechtere Abschneiden gegenüber dem Vorjahr ein paar Mio. EUR, bei den Brutto-Transfereinnahmen wurden bisher 70,1 Mio. Euro verbucht (Prognose 80 Mio. fürs Gesamtjahr - die sollten erreicht werden).
Dieses Posting kann doch nicht dein Ernst sein?