UBS stuft Relx auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Relx nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 4570 Pence belassen. Der Fachverlag und Datenbankanbieter habe ein insgesamt solides Zahlenwerk für 2025 vorgelegt, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,68 % und einem Kurs von 23,40EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 12:06 Uhr) gehandelt.