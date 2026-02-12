UBS stuft Adyen auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adyen nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 2000 Euro auf "Buy" belassen. Der eingetrübte Umsatzausblick des Zahlungsdienstleisters könnte die Aktie belasten, schrieb Justin Forsythe am Donnerstag./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:37 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -19,43 % und einem Kurs von 936,7EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 12:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Justin Forsythe

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2000

Kursziel alt: 2000

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

