UBS stuft Adyen auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adyen nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 2000 Euro auf "Buy" belassen. Der eingetrübte Umsatzausblick des Zahlungsdienstleisters könnte die Aktie belasten, schrieb Justin Forsythe am Donnerstag./rob/edh/ag
Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -19,43 % und einem Kurs von 936,7EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 12:35 Uhr) gehandelt.
