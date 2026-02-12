    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Tipps vom Energieversorger zum Valentinstag

    Kuscheln schont den Geldbeutel

    Für Sie zusammengefasst
    • Vattenfall ermuntert Paare zum Energiesparen.
    • Bildschirmfreier Abend senkt Stromverbrauch erheblich.
    • Kuscheln spart Heizkosten und Wasser beim Duschen.
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    HAMBURG (dpa-AFX) - Kuscheln spart Energie: Mit lebensfrohen Tipps hat der Energieversorger Vattenfall Paare am Valentinstag (14. Februar) zum Strom- und Gassparen ermuntert. "Neue Verbrauchsdaten zeigen, dass niederländische Haushalte in Momenten häuslicher Zweisamkeit weniger Energie verbrauchen", teilte das Unternehmen in Berlin mit. "Vom Ausschalten des Fernsehers bis zum gemeinsamen Einkuscheln unter einer Decke: Schon kleine Gesten haben einen messbaren Effekt."

    "Den meisten Menschen ist nicht bewusst, wie groß der Unterschied eines bildschirmfreien Abends ist", sagt Vattenfall-Energieberater Rob van der Plas. So sinke etwa der Stromverbrauch beim Ausschalten des Fernsehers um etwa 120 Watt pro Stunde. "Und ehrlich gesagt: Meist wird der Abend dadurch auch deutlich gemütlicher." Ein einzelner Abend ohne Streaming spare rund fünfzehn Cent.

    Unter einer Decke kuscheln: Heizung runterdrehen

    Auch das gemeinsame Kuscheln unter einer Decke könne den Geldbeutel schonen: Problemlos könne die Heizung dann um ein Grad heruntergedreht werden. "Das spart in einem durchschnittlichen Haushalt etwa 1,5 Kubikmeter Gas pro Abend - also rund zwei Euro", rechnet Vattenfall vor.

    Auch beim Duschen können Paare Geld sparen - wenn sie es gemeinsam tun. "Bei einer achtminütigen Dusche spart das rund 70 Liter Trinkwasser und 0,5 Kubikmeter Gas - etwa siebzig Cent."

    Wer diese und noch andere Tipps kombiniere, könne am Valentinstag mehrere Euro sparen. "Dass Liebe so mühelos mit einem niedrigeren Energieverbrauch einhergeht, macht den Tag noch wertvoller", sagt van der Plas./tob/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
