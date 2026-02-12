Wirtschaft
Dax baut Gewinne aus - Siemens überholt SAP
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Donnerstag nach einem freundlichen Start bis zum Mittag seine Zugewinne ausgebaut. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.194 Punkten berechnet, 1,4 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens, die Commerzbank und die Deutsche Telekom, am Ende RWE, Mercedes Benz, Heidelberg Materials und Symrise.
"Der Dax wird heute insbesondere vom neuen Indexschwergewicht Siemens nach oben getragen", kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Der Industriekonzern hat nach den Quartalszahlen SAP überholt und ist wieder die Nummer eins im deutschen Leitindex. Die im Vorfeld hohe Skepsis gegenüber der operativen Geschäftsentwicklung wurde heute pulverisiert", so der Analyst. "Dennoch bleibt für den Gesamtmarkt offen, ob die heute anstehenden US-Arbeitsmarktdaten den Optimismus weiter stützen können. Auch im US-Immobilienmarkt hatte sich zuletzt eine Abkühlung aufgezeigt, die sich heute erneut bestätigen könnte."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1883 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8415 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 69,18 US-Dollar, das waren 22 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentales bei Siemens: starke Tagesgewinne (+6,5%), hohe Dividendenaussicht (>4 Mrd.), HV-Präsenz, technische Analyse mit Trendkanal und Fehlausbruch, Verkäufe an der oberen Begrenzung, Rückkehr nach Megadeal, Diskussionen zur moderaten Bewertung, Bedeutung der Siemens Energy‑Beteiligung (~10 %, ~14 Mrd.) und mögliche Rücksetzer bis ~220–225 vor Zahlen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens eingestellt.
Zimbo1968 schrieb vor 52 Minuten
Das finde ich richtig klasse!!!
Siemens hat es den ganzen Skeptikern und Crash-Propheten gezeigt und aufgrund seines Gewichts den DAX satt über 25.000 gebracht.
Mal sehen wass Stefan Risse etc. jetzt sagen (seit Jahren in Alarmstimmung)
BG vom Zimbo
Zimbo1968 schrieb 06.02.26, 22:21
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Siemens-und-Stadler-erhalten-…
Sowas sollte perspektivisch deutlich wichtiger sein als ob die kommenden Zahlen ggf. ein paar "Schönheitsfehler" haben.....schließlich ist Siemens keine Mag 7 und noch recht moderat bewertet.
BG vom Zimbo
Zimbo1968 schrieb 05.02.26, 10:20
https://www.n-tv.de/regionales/baden-wuerttemberg/Warum-der-…
Ja, ich gehe auch davon aus, dass die Kursentwicklung bis zu den Zahlen wacklig bleibt und denke auch, dass es nochmal bis 220-225 runtergehen könnte (Siemens war ja gut gelaufen), dennoch bleibt es meine Nr. 1 im Depot. Ich glaube, dass sie gut aufgestellt sind, von KI und Infrastruktur vielfältig profitieren und dass (siehe Artikel) für Maschinenbau jetzt die Talsohle erreicht ist.
BG vom Zimbo
