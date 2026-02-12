    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens

    Dax baut Gewinne aus - Siemens überholt SAP

    Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Donnerstag nach einem freundlichen Start bis zum Mittag seine Zugewinne ausgebaut. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.194 Punkten berechnet, 1,4 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens, die Commerzbank und die Deutsche Telekom, am Ende RWE, Mercedes Benz, Heidelberg Materials und Symrise.

    "Der Dax wird heute insbesondere vom neuen Indexschwergewicht Siemens nach oben getragen", kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Der Industriekonzern hat nach den Quartalszahlen SAP überholt und ist wieder die Nummer eins im deutschen Leitindex. Die im Vorfeld hohe Skepsis gegenüber der operativen Geschäftsentwicklung wurde heute pulverisiert", so der Analyst. "Dennoch bleibt für den Gesamtmarkt offen, ob die heute anstehenden US-Arbeitsmarktdaten den Optimismus weiter stützen können. Auch im US-Immobilienmarkt hatte sich zuletzt eine Abkühlung aufgezeigt, die sich heute erneut bestätigen könnte."

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1883 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8415 Euro zu haben.

    Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 69,18 US-Dollar, das waren 22 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.


    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentales bei Siemens: starke Tagesgewinne (+6,5%), hohe Dividendenaussicht (>4 Mrd.), HV-Präsenz, technische Analyse mit Trendkanal und Fehlausbruch, Verkäufe an der oberen Begrenzung, Rückkehr nach Megadeal, Diskussionen zur moderaten Bewertung, Bedeutung der Siemens Energy‑Beteiligung (~10 %, ~14 Mrd.) und mögliche Rücksetzer bis ~220–225 vor Zahlen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens eingestellt.


    Verfasst von Redaktion dts
