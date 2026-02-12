UBS stuft Totalenergies auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Totalenergies von 61 auf 69 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern dürfte nach den guten Zahlen für 2025 auch weiterhin stark abliefern, schrieb Henri Patricot in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete er mit gestiegenen Bewertungsmultiplikatoren und einer geringeren Verschuldung./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 01:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 01:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 64,42EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 12:38 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Henri Patricot
Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 69
Kursziel alt: 61
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Henri Patricot
Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 69
Kursziel alt: 61
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte