BARCLAYS stuft SANOFI auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sanofi angesichts der Ernennung von Belén Garijo zur neuen Konzernchefin auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. James Gordon wertet die Neuaufstellung an der Führungsspitze in einer am Donnerstag vorliegenden Studie positiv. Vor dem Hintergrund der Rückschläge, dies es zuletzt im Bereich der Forschung und Entwicklung gegeben habe, hätte er sich aber eine Person mit mehr Erfahrung in puncto Forschung und Entwicklung gewünscht./rob/tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:45 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,06 % und einem Kurs von 77,51EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: James Gordon

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

