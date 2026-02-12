BARCLAYS stuft Adyen auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Adyen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1850 Euro belassen. Das Netto-Umsatzwachstum sei im vierten Quartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Sven Merkt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gleiches gelte für die Prognose eines Umsatzwachstums im Größenbereich von 20 bis 22 Prozent. Ein schwacher Quartalsbericht ändere aber nichts an seinen längerfristig positiven Thesen für den Zahlungsabwickler./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -18,82 % und einem Kurs von 943,8EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 12:55 Uhr) gehandelt.
