BARCLAYS stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die Resultate des ersten Quartals hätten die zuvor veröffentlichten Eckdaten bestätigt, schrieb Jonathon Unwin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er bleibt bei dem Medizintechnikkonzern an der Seitenlinie, solange hinsichtlich einer Reihe von Risiken keine Klarheit herrsche./rob/tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:49 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,68 % und einem Kurs von 26,70EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 12:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Jonathon Unwin

Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 32

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



