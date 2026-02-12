    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZebra Technologies (A) AktievorwärtsNachrichten zu Zebra Technologies (A)

    Zebra Technologies (A) Aktie klettert nach oben - +7,82 % - 12.02.2026

    Am 12.02.2026 ist die Zebra Technologies (A) Aktie, bisher, um +7,82 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Zebra Technologies (A) Aktie.

    Zebra Technologies (A) Aktie klettert nach oben - +7,82 % - 12.02.2026

    Zebra Technologies ist ein führender Anbieter von Technologien zur Verbesserung der Unternehmensproduktivität, spezialisiert auf mobile Computer, Barcode-Scanner und RFID-Lösungen. Mit starker Marktstellung in Einzelhandel, Gesundheitswesen und Logistik konkurriert Zebra mit Honeywell und Datalogic. Einzigartig sind ihre IoT-Innovationen und Integrationslösungen.

    Zebra Technologies (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 12.02.2026

    Die Zebra Technologies (A) Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +7,82 % auf 229,50 zulegen. Das sind +16,65  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Zebra Technologies (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,39 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 229,50, mit einem Plus von +7,82 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Zebra Technologies (A) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -3,88 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Zebra Technologies (A) Aktie damit um +10,50 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,52 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +10,48 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,31 % geändert.

    Zebra Technologies (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,50 %
    1 Monat +3,52 %
    3 Monate -3,88 %
    1 Jahr -37,77 %

    Informationen zur Zebra Technologies (A) Aktie

    Es gibt 51 Mio. Zebra Technologies (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,60 Mrd.EUR € wert.

    Zebra Technologies Announces Fourth-Quarter and Full-Year 2025 Results


    Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA), a global leader in digitizing and automating workflows to deliver intelligent operations, today announced results for the fourth quarter and full year ended December 31, 2025. “We delivered a strong …

    Zebra Technologies Board of Directors Approves Additional $1 Billion Share Repurchase Authorization


    Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA), a global leader in digitizing and automating workflows to deliver intelligent operations, today announced that the Company’s Board of Directors had approved a $1 billion increase to the Company’s …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Honeywell International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,12 %. Cognex notiert im Plus, mit +22,83 %.

    Zebra Technologies (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Zebra Technologies (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zebra Technologies (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Zebra Technologies (A)

    +7,66 %
    +9,83 %
    +3,39 %
    -3,43 %
    -37,17 %
    -27,21 %
    -44,60 %
    +305,76 %
    +482,21 %
    ISIN:US9892071054WKN:882578



