UBS stuft Flatexdegiro auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Flatexdegiro vor einer Strategieaktualisierung von 43,50 auf 46,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die neuen Initiativen des Online-Brokers hätten das Potenzial, den Gewinn je Aktie für den Zeitraum 2026 bis 2028 um bis zu 10 Prozent zu steigern, schrieb Amit Jagadeesh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 15:20 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,30 % und einem Kurs von 36,40EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 13:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Amit Jagadeesh

Analysiertes Unternehmen: Flatexdegiro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 46,50

Kursziel alt: 43,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



