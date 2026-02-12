U.S. Polo Assn. eröffnet erlebnisorientierten USPA-Flagship-Store im USPA National Polo Center

WEST PALM BEACH, FLORIDA / ACCESS Newswire / 12. Februar 2026 / U.S. Polo Assn. , die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), gibt die Wiedereröffnung ihres erlebnisorientierten USPA-Flagship-Stores im USPA National Polo Center (NPC) in Wellington, Florida, bekannt. Die Sportmarke präsentiert einen neu gestalteten Retail-Standort, der die tiefe Verbundenheit der Marke mit dem Polosport und ihre moderne globale Positionierung widerspiegelt.

Der USPA-Flagship-Shop im USPA National Polo Center

Bildnachweis: Augustina Fonda

Der USPA-Shop im NPC legt nun einen starken Fokus auf das Kundenerlebnis. Innen wie außen wird der Store durch raffinierte visuelle Elemente, immersive Aktivierungen, kuratierten Sound, einen Signature-Duft und eine erstklassige Auswahl an Bekleidung und Accessoires aus den Designzentren der Marke in New York, London, Florenz und Istanbul ergänzt. Das überarbeitete Design des Flagship-Stores verbindet Tradition, Sport und zeitgenössischen Stil und integriert charakteristische Elemente von U.S. Polo Assn. wie die ikonischen roten, weißen und blauen Streifen, das Double Horsemen-Logo und globale Fotoshootings mit Markenbotschaftern von U.S. Polo Assn.

Im Zentrum des Stores hängt der ikonische „Halo“, ein 360-Grad-Digitaldisplay, das Weltklasse-Sportinhalte aus Floridas High-Goal-Polo-Saison zum Leben erweckt und die Spannung auf dem Spielfeld in die Retail-Umgebung überträgt. Neu in diesem Store ist in dieser Saison eine Selfie-Wand der Marke U.S. Polo Assn., ein Blickfang für die Gäste, mit Polobällen, Polo-Schlägern und authentischen Requisiten für Spieltage, die die Fans dazu einladen, den Geist dieses Sports einzufangen und zu teilen.

„Der USPA-Shop im NPC ist eine starke Erweiterung der Marke U.S. Polo Assn. im Zentrum des amerikanischen Polosports“, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die mehrere Milliarden Dollar schwere Marke U.S. Polo Assn. verwaltet. „Dieser neu gestaltete Flagship-Store stärkt unsere Präsenz im USPA National Polo Center und setzt neue Maßstäbe dafür, wie Fans sowohl mit dem Spiel als auch mit der Marke U.S. Polo Assn. durch ein unverwechselbares, gehobenes Retail-Erlebnis in Kontakt treten.“