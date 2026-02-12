    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    U.S. Polo Assn. eröffnet erlebnisorientierten USPA-Flagship-Store im USPA National Polo Center

    WEST PALM BEACH, FLORIDA / ACCESS Newswire / 12. Februar 2026 / U.S. Polo Assn., die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), gibt die Wiedereröffnung ihres erlebnisorientierten USPA-Flagship-Stores im USPA National Polo Center (NPC) in Wellington, Florida, bekannt. Die Sportmarke präsentiert einen neu gestalteten Retail-Standort, der die tiefe Verbundenheit der Marke mit dem Polosport und ihre moderne globale Positionierung widerspiegelt.

     

    Der USPA-Flagship-Shop im USPA National Polo Center

    Bildnachweis: Augustina Fonda

     

    Der USPA-Shop im NPC legt nun einen starken Fokus auf das Kundenerlebnis. Innen wie außen wird der Store durch raffinierte visuelle Elemente, immersive Aktivierungen, kuratierten Sound, einen Signature-Duft und eine erstklassige Auswahl an Bekleidung und Accessoires aus den Designzentren der Marke in New York, London, Florenz und Istanbul ergänzt. Das überarbeitete Design des Flagship-Stores verbindet Tradition, Sport und zeitgenössischen Stil und integriert charakteristische Elemente von U.S. Polo Assn. wie die ikonischen roten, weißen und blauen Streifen, das Double Horsemen-Logo und globale Fotoshootings mit Markenbotschaftern von U.S. Polo Assn.

     

    Im Zentrum des Stores hängt der ikonische „Halo“, ein 360-Grad-Digitaldisplay, das Weltklasse-Sportinhalte aus Floridas High-Goal-Polo-Saison zum Leben erweckt und die Spannung auf dem Spielfeld in die Retail-Umgebung überträgt. Neu in diesem Store ist in dieser Saison eine Selfie-Wand der Marke U.S. Polo Assn., ein Blickfang für die Gäste, mit Polobällen, Polo-Schlägern und authentischen Requisiten für Spieltage, die die Fans dazu einladen, den Geist dieses Sports einzufangen und zu teilen.

     

    „Der USPA-Shop im NPC ist eine starke Erweiterung der Marke U.S. Polo Assn. im Zentrum des amerikanischen Polosports“, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die mehrere Milliarden Dollar schwere Marke U.S. Polo Assn. verwaltet. „Dieser neu gestaltete Flagship-Store stärkt unsere Präsenz im USPA National Polo Center und setzt neue Maßstäbe dafür, wie Fans sowohl mit dem Spiel als auch mit der Marke U.S. Polo Assn. durch ein unverwechselbares, gehobenes Retail-Erlebnis in Kontakt treten.“

    Seite 1 von 4 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    U.S. Polo Assn. eröffnet erlebnisorientierten USPA-Flagship-Store im USPA National Polo Center WEST PALM BEACH, FLORIDA / ACCESS Newswire / 12. Februar 2026 / U.S. Polo Assn., die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), gibt die Wiedereröffnung ihres erlebnisorientierten USPA-Flagship-Stores im USPA National Polo …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     