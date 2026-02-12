UBS stuft Unilever PLC auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 4440 Pence belassen. Die Kennziffern des Konsumgüterkonzerns seien gut, dürften aber nicht stark genug sein, um eine weitere Aufwertung der Aktie zu ermöglichen, schrieb Guillaume Delmas in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:29 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,47 % und einem Kurs von 55,42USD auf Nasdaq OTC (08. Dezember 2025, 23:20 Uhr) gehandelt.