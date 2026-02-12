    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnilever AktievorwärtsNachrichten zu Unilever
    UBS stuft Unilever PLC auf 'Sell'

    Foto: adobe.stock.com
    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 4440 Pence belassen. Die Kennziffern des Konsumgüterkonzerns seien gut, dürften aber nicht stark genug sein, um eine weitere Aufwertung der Aktie zu ermöglichen, schrieb Guillaume Delmas in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:29 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,47 % und einem Kurs von 55,42USD auf Nasdaq OTC (08. Dezember 2025, 23:20 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Guillaume Delmas
    Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 44,4
    Kursziel alt: 44,4
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A



