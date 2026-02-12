UBS stuft Volvo B auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Volvo von 341 auf 380 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Hemal Bhundia erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gewinnprognosen (EPS) für den Lkw-Bauer der Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 22:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 33,43EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 12:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Hemal Bhundia
Analysiertes Unternehmen: Volvo B
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 380
Kursziel alt: 341
Währung: SEK
Zeitrahmen: N/A
