UBS stuft Befesa auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Befesa von 44 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In Erwartung eines verlangsamten Anstiegs der Margen bei Sekundäraluminium angesichts der anhaltenden Schwäche der europäischen Automobilmärkte, habe er seine 2027er Gewinnprognose für den Industrierecycler reduziert, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Prognosen für 2025 und 2026 hob der Experte allerdings an, auch wegen der jüngsten Zinkpreisentwicklung./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 13:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 13:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 32,96EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 13:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Olivier Calvet
Analysiertes Unternehmen: Befesa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 43
Kursziel alt: 44
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Olivier Calvet
Analysiertes Unternehmen: Befesa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 43
Kursziel alt: 44
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte