BARCLAYS stuft MCDONALDS auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für McDonald's nach Zahlen von 372 auf 380 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das abgelaufene Quartal sei beeindruckend gewesen, schrieb der Analyst Jeffrey Bernstein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Fast-Food-Kette sei eine Wachstumsgeschichte und wirke in einem unsicheren Konjunkturumfeld wie ein sicherer Hafen./rob/tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:19 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 272,9EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 13:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Jeffrey Bernstein

Analysiertes Unternehmen: MCDONALDS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 380

Kursziel alt: 372

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

