    Birkenstock Maintains FY2026 Guidance with USD/EUR Stability

    Birkenstock reaffirms its 2026 outlook, targeting solid revenue gains, robust profitability, a sizable buyback program, and global retail expansion.

    Birkenstock Maintains FY2026 Guidance with USD/EUR Stability
    • Birkenstock Holding plc maintains its financial guidance for fiscal year 2026, ending September 30, 2026.
    • Expected revenue growth in constant currency is 13-15%, translating to reported revenue of EUR 2.30-2.35 billion.
    • Adjusted EBITDA is projected to be at least EUR 700 million, with an EBITDA margin of 30.0-30.5%.
    • The effective tax rate is estimated to be between 26-28%.
    • The company plans to repurchase shares worth USD 200 million during fiscal 2026, subject to market conditions.
    • Birkenstock aims to open approximately 40 new retail stores globally in fiscal 2026.




