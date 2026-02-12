Birkenstock Maintains FY2026 Guidance with USD/EUR Stability
Birkenstock reaffirms its 2026 outlook, targeting solid revenue gains, robust profitability, a sizable buyback program, and global retail expansion.
- Birkenstock Holding plc maintains its financial guidance for fiscal year 2026, ending September 30, 2026.
- Expected revenue growth in constant currency is 13-15%, translating to reported revenue of EUR 2.30-2.35 billion.
- Adjusted EBITDA is projected to be at least EUR 700 million, with an EBITDA margin of 30.0-30.5%.
- The effective tax rate is estimated to be between 26-28%.
- The company plans to repurchase shares worth USD 200 million during fiscal 2026, subject to market conditions.
- Birkenstock aims to open approximately 40 new retail stores globally in fiscal 2026.
