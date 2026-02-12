Fahrlehrerverband kritisiert Schnieders Pläne zu Führerschein-Reform

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände kritisiert Pläne von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder für eine Führerschein-Reform. Der Vizevorsitzende Kurt Bartels sagte der Deutschen Presse-Agentur, dies sei ein "Frontalangriff auf die Verkehrssicherheit".

Schnieder hatte weiterentwickelte Vorschläge vorgelegt, damit der Führerschein günstiger wird. So soll es künftig die Möglichkeit eines reinen Online-Theorie-Unterrichts geben. Die Zahl verpflichtender Sonderfahrten beim Pkw-Führerschein - das sind etwa Autobahnfahrten - soll deutlich verringert werden. Außerdem soll es eine "Laienausbildung" geben: Einen Teil der praktischen Fahrausbildung sollen Fahrschüler mit Eltern absolvieren können.