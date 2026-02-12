    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Fahrlehrerverband kritisiert Schnieders Pläne zu Führerschein-Reform

    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände kritisiert Pläne von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder für eine Führerschein-Reform. Der Vizevorsitzende Kurt Bartels sagte der Deutschen Presse-Agentur, dies sei ein "Frontalangriff auf die Verkehrssicherheit".

    Schnieder hatte weiterentwickelte Vorschläge vorgelegt, damit der Führerschein günstiger wird. So soll es künftig die Möglichkeit eines reinen Online-Theorie-Unterrichts geben. Die Zahl verpflichtender Sonderfahrten beim Pkw-Führerschein - das sind etwa Autobahnfahrten - soll deutlich verringert werden. Außerdem soll es eine "Laienausbildung" geben: Einen Teil der praktischen Fahrausbildung sollen Fahrschüler mit Eltern absolvieren können.

    Bartels sagte, man könne den Theorieunterricht nicht nur online machen, der Präsenzunterricht sei auch pädagogisch wichtig. Auch die Laienausbildung sieht er kritisch: "Wenn Laien Laien ausbilden, kommen Laien dabei heraus." Sehr bedenklich wäre aus seiner Sicht eine Verringerung der Zahl der Sonderfahrten. Viele Unfallschwerpunkte seien auf Autobahnen oder Landstraßen, viele Unfälle passierten nachts.

    Kritisch sieht Bartels auch Pläne, dass Fahrschulen Preise online verfügbar machen sollen - die Daten sollen dann Vergleichsportale aufbereiten können. Eine Preistransparenz sei schwierig, weil es große regionale Unterschiede gebe und Fahrschulen unterschiedliche Kalkulationen hätten. Und: "Die billigste Fahrschule ist nicht die beste."/hoe/DP/jha






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
