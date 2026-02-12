BARCLAYS stuft EssilorLuxottica auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Hassan Al-Wakeel attestierte dem Brillen- und Luxusgüterkonzern in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung erneut herausragende Resultate. Diese hätten die schon hohen Erwartungen in einer beeindruckenden Art und Weise übertroffen./rob/tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 20:36 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 20:37 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,54 % und einem Kurs von 265,9EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 13:10 Uhr) gehandelt.