BARCLAYS stuft Deutsche Börse AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Auf den ersten Blick liege das operative Ergebnis (Ebit) im Erwartungsrahmen, schrieb Grace Dargan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ziele des Börsenbetreibers für 2026, die über den Erwartungen lägen, seien bestätigt worden. Für eine leicht positive Kursreaktion sollten die Neuigkeiten ausreichen, glaubt die Expertin./rob/tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:35 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,62 % und einem Kurs von 207,4EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 13:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Grace Dargan

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 290

Kursziel alt: 290

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



