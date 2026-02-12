BARCLAYS stuft AMS-Osram auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AMS-Osram von 10 auf 11 Franken angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Sensorenhersteller liefere ab, was die versprochene Entschuldung und die Fokussierung auf Wachstumsbereiche betrifft, schrieb Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es gebe aber noch Bedenken hinsichtlich der Automobilkonjunktur und der Situation im Verbraucherbereich./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 15:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 04:00 / GMT
Die ams-OSRAM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,76 % und einem Kurs von 9,48EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 13:06 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Simon Coles
Analysiertes Unternehmen: AMS-Osram
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 11
Kursziel alt: 10
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
