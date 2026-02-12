    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsAnalysen: verkaufenvorwärtsNachricht
    BARCLAYS stuft MICHELIN auf 'Underweight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Michelin nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Auf den ersten Blick entspreche der Ausblick den Erwartungen, schrieb Erwann Dagorne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Neue Aktienrückkäufe und eine stabile Dividende würden zwar gerne gesehen, seien aber nach gutem Lauf in diesem Jahr wohl schon im Kurs eingepreist./rob/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 23:23 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 04:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Erwann Dagorne
    Analysiertes Unternehmen: MICHELIN
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 25
    Kursziel alt: 25
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A




