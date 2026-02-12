BARCLAYS stuft MICHELIN auf 'Underweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Michelin nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Auf den ersten Blick entspreche der Ausblick den Erwartungen, schrieb Erwann Dagorne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Neue Aktienrückkäufe und eine stabile Dividende würden zwar gerne gesehen, seien aber nach gutem Lauf in diesem Jahr wohl schon im Kurs eingepreist./rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 23:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 04:00 / GMT
