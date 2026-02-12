    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBirkenstock Holding AktievorwärtsNachrichten zu Birkenstock Holding

    Schuhe, die die Welt bedeuten

    285 Aufrufe 285 0 Kommentare 0 Kommentare

    Birkenstock vs. Crocs: Was läuft schneller, Sandalen oder Clogs?

    Birkenstock bestätigte am Donnerstag sein jährliches Umsatzwachstumsziel und erklärte, die Nachfrage in der Weihnachtszeit sei stark gewesen. Auch Crocs konnte punkten.

    Für Sie zusammengefasst
    • Birkenstock bestätigt Umsatzwachstumsziel von 13-15%.
    • Umsatz im Q1 2026: 402 Mio. Euro, +11% zum Vorjahr.
    • Crocs: Feiertagsgeschäft stark, Gewinnprognose über Erwartungen.
    • Report: Favoritenwechsel
    Schuhe, die die Welt bedeuten - Birkenstock vs. Crocs: Was läuft schneller, Sandalen oder Clogs?
    Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

    Beide Unternehmen sind Wettbewerber, in Nuancen unterscheiden sie sich jedoch. Birkenstock und Crocs konkurrieren im Comfort-/Freizeitschuhsegment, aber sie bedienen leicht unterschiedliche Zielgruppen und auch Preissegmente. Und beide haben heute ihre Geschäftsberichte veröffentlicht.

    Birkenstock

    Birkenstock bestätigte am Donnerstag sein jährliches Umsatzwachstumsziel und erklärte, die Nachfrage in der Weihnachtszeit sei stark gewesen. Damit bestätigte er die bereits im Januar gemeldeten Umsatzzahlen für das erste Quartal.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Birkenstock Holding plc!
    Short
    42,13€
    Basispreis
    0,24
    Ask
    × 13,10
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    37,39€
    Basispreis
    0,32
    Ask
    × 12,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erzielte Birkenstock einen Umsatz von 402 Millionen Euro, was einem Anstieg von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Der Nettogewinn lag bei 51 Millionen Euro und damit 151 Prozent über dem Wert des Vergleichszeitraums.

    Das entspricht einem Gewinn von 0,27 Euro je Aktie. Dieses Ergebnis liegt leicht über dem Konsens der Analysten, die durchschnittlich mit 0,26 Euro je Aktie gerechnet hatten.

    Internationale Märkte wie Amerika und der asiatisch-pazifische Raum, wo der Quartalsumsatz um 5  beziehungsweise 28 Prozent stieg, blieben wichtige Wachstumstreiber, da Birkenstock auch die Eröffnung neuer Filialen vorantreibt.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Am Donnerstag bekräftigte das Unternehmen zudem sein jährliches Umsatzwachstumsziel von 13 bis 15 Prozent. Analysten hatten laut Daten der LSEG mit einem Wachstum von knapp 11,6 Prozent gerechnet.

    Die bereinigte Bruttomarge sank im Verhältnis zum Quartel des Vorjahres von 60,3 auf 57,4 Prozent. Die Gründe hierfür sind laut Unternehmen die US-Zölle und der schwache US-Dollar. 

    Crocs

    Nach der Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse knallten die Aktien von Crocs im frühen Handel zweistellig nach oben. Auch bei Crocs war das Feiertagsgeschäft erfolgreich. 

    Das Unternehmen hat 2025 4,04 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Im vierten Quartal lag der Umsatz bei 958 Millionen US-Dollar, die bereinigte operative Marge bei 16,8 Prozent und das bereinigte Ergebnis je Aktie bei 2,29 US-Dollar. Trotz eines bilanziellen Jahresverlusts, vor allen Dingen wegen hoher Abschreibungen, generierte das Unternehmen 710 Millionen US-Dollar operativen Cashflow und kaufte kräftig eigene Aktien zurück.

    Den Anlegern gefiel im frühen Handel besonders der Ausblick: Für 2026 soll der Gewinn je Aktie besser ausfallen als erwartet, die Profitabilität hoch bleiben. Crocs rechnet mit 12,88 bis 13,35 US-Dollar Gewinn je Aktie, erwartet wurde eine Prognose von 12,19 US-Dollar.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 35,78$, was einem Rückgang von -10,54% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Favoritenwechsel
    diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Schuhe, die die Welt bedeuten Birkenstock vs. Crocs: Was läuft schneller, Sandalen oder Clogs? Birkenstock bestätigte am Donnerstag sein jährliches Umsatzwachstumsziel und erklärte, die Nachfrage in der Weihnachtszeit sei stark gewesen. Auch Crocs konnte punkten.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     