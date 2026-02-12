Birkenstock vs. Crocs: Was läuft schneller, Sandalen oder Clogs?

Birkenstock bestätigte am Donnerstag sein jährliches Umsatzwachstumsziel und erklärte, die Nachfrage in der Weihnachtszeit sei stark gewesen. Damit bestätigte er die bereits im Januar gemeldeten Umsatzzahlen für das erste Quartal.

Beide Unternehmen sind Wettbewerber, in Nuancen unterscheiden sie sich jedoch. Birkenstock und Crocs konkurrieren im Comfort-/Freizeitschuhsegment, aber sie bedienen leicht unterschiedliche Zielgruppen und auch Preissegmente. Und beide haben heute ihre Geschäftsberichte veröffentlicht.

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erzielte Birkenstock einen Umsatz von 402 Millionen Euro, was einem Anstieg von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Der Nettogewinn lag bei 51 Millionen Euro und damit 151 Prozent über dem Wert des Vergleichszeitraums.

Das entspricht einem Gewinn von 0,27 Euro je Aktie. Dieses Ergebnis liegt leicht über dem Konsens der Analysten, die durchschnittlich mit 0,26 Euro je Aktie gerechnet hatten.

Internationale Märkte wie Amerika und der asiatisch-pazifische Raum, wo der Quartalsumsatz um 5 beziehungsweise 28 Prozent stieg, blieben wichtige Wachstumstreiber, da Birkenstock auch die Eröffnung neuer Filialen vorantreibt.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Am Donnerstag bekräftigte das Unternehmen zudem sein jährliches Umsatzwachstumsziel von 13 bis 15 Prozent. Analysten hatten laut Daten der LSEG mit einem Wachstum von knapp 11,6 Prozent gerechnet.

Die bereinigte Bruttomarge sank im Verhältnis zum Quartel des Vorjahres von 60,3 auf 57,4 Prozent. Die Gründe hierfür sind laut Unternehmen die US-Zölle und der schwache US-Dollar.

Nach der Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse knallten die Aktien von Crocs im frühen Handel zweistellig nach oben. Auch bei Crocs war das Feiertagsgeschäft erfolgreich.

Das Unternehmen hat 2025 4,04 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Im vierten Quartal lag der Umsatz bei 958 Millionen US-Dollar, die bereinigte operative Marge bei 16,8 Prozent und das bereinigte Ergebnis je Aktie bei 2,29 US-Dollar. Trotz eines bilanziellen Jahresverlusts, vor allen Dingen wegen hoher Abschreibungen, generierte das Unternehmen 710 Millionen US-Dollar operativen Cashflow und kaufte kräftig eigene Aktien zurück.

Den Anlegern gefiel im frühen Handel besonders der Ausblick: Für 2026 soll der Gewinn je Aktie besser ausfallen als erwartet, die Profitabilität hoch bleiben. Crocs rechnet mit 12,88 bis 13,35 US-Dollar Gewinn je Aktie, erwartet wurde eine Prognose von 12,19 US-Dollar. Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 35,78 $ , was einem Rückgang von -10,54% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer