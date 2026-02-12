    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)

    ROUNDUP

    WhatsApp kritisiert Komplett-Blockade in Russland

    Für Sie zusammengefasst
    • WhatsApp kritisiert Russlands Blockade von 100 Mio. Nutzern.
    • Kreml verteidigt Sperrung wegen Nichteinhaltung von Gesetzen.
    • Zensur verschärft, alternative App Max in Russland eingeführt.
    ROUNDUP - WhatsApp kritisiert Komplett-Blockade in Russland
    Foto: Askar - stock.adobe.com

    MENLO PARK/MOSKAU (dpa-AFX) - Der Chatdienst WhatsApp wirft der russischen Regierung den Versuch einer Komplett-Blockade vor. Über 100 Millionen Nutzer von sicherer und privater Kommunikation auszuschließen, werde zu weniger Sicherheit für die Menschen in Russland führen, kritisierte eine Sprecherin der zum Facebook-Konzern Meta gehörenden App. Man werde alles Mögliche unternehmen, damit die Nutzer weiterhin verbunden blieben.

    Die russische Regierung schränkt bereits seit einiger Zeit nach und nach die Funktionen internationaler Messenger-Apps ein. Bei WhatsApp etwa waren Anrufe bereits nur noch über VPN-Verbindungen (Virtual Private Network) möglich. Eingeschränkt wurden auch Telegram und der Apple-Dienst iMessage.

    WhatsApp hat eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, was bedeutet, dass nur die beteiligten Nutzer Beiträge im Klartext sehen können - aber nicht WhatsApp als Betreiber. Mit VPN ist der Dienst in Russland weiter nutzbar.

    Kreml verteidigt die Sperrung

    Kremlsprecher Dmitri Peskow verteidigte die Blockade. Die Sperrung von WhatsApp gebe es "aufgrund der Weigerung des Unternehmens Meta, sich an die Vorschriften und den Wortlaut des russischen Gesetzes" zu halten. In einem Interview mit der russischen staatlichen Nachrichtenagentur Tass erklärte er, dass die Wiederaufnahme des uneingeschränkten Betriebs unter Einhaltung der Gesetze und bei Bereitschaft zum Dialog möglich sei.

    Moskaus Telekommunikationsaufsichtsbehörde Roskomnadsor hat Meta immer wieder mit weiteren Schritten wegen Gesetzesverstößen gedroht. Die auch für Internetzensur zuständige Behörde beklagt, dass WhatsApp zur "Organisation terroristischer Aktivitäten im Land genutzt" und auch für "Betrug und zur Erpressung von Geld von Bürgern eingesetzt" werde.

    Verschärfte Internetzensur - Kritik von Unternehmen und Politikern

    Die russischen Behörden hatten seit Beginn des Angriffskrieges in der Ukraine die Kontrolle und Zensur im Internet noch einmal drastisch verschärft. Der Konzern Meta, zu dem WhatsApp gehört, wurde als extremistisch verboten. Blockiert sind auch seine Plattformen Instagram und Facebook.

    Als Alternative für WhatsApp wurde in Russland der einheimische Messenger Max auf den Markt gebracht. Er ist etwa für Chatgruppen in Bildungseinrichtungen und vielen anderen staatlich geregelten Bereichen vorgeschrieben. WhatsApp sprach in der Stellungnahme von einer "staatlichen Überwachungs-App", in die die russische Regierung die Nutzer drängen wolle.

    Russische Unternehmen beklagen Schäden für die Internet-Infrastruktur durch die Zensur; besonders die jüngste Verlangsamung von Telegram sorgt unter Geschäftsleuten für Unruhe. Auch prominente Politiker hatte die Angriffe von Roskomnadsor gegen Telegram scharf kritisiert./so/DP/mis

    Autor
    dpa-AFX
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    Verfasst von dpa-AFX
    ROUNDUP WhatsApp kritisiert Komplett-Blockade in Russland Der Chatdienst WhatsApp wirft der russischen Regierung den Versuch einer Komplett-Blockade vor. Über 100 Millionen Nutzer von sicherer und privater Kommunikation auszuschließen, werde zu weniger Sicherheit für die Menschen in Russland führen,
