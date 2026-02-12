    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Silberpreis

    525 Aufrufe 525 0 Kommentare 0 Kommentare

    Abverkauf bei Silber -1,77 % in 24h

    Bärenmarkt-Signal: Silber bei 82,83 USD, -1,77 %.

    Silberpreis - Abverkauf bei Silber -1,77 % in 24h
    Foto: adobe.stock.com
    Deutlicher Rückgang beim Silberpreis: Das Edelmetall verliert -1,77 % und fällt auf 82,83USD. Starker Verkaufsdruck prägt den Handel.

    Silber Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,92 %
    1 Monat -0,18 %
    3 Monate +64,96 %
    1 Jahr +164,96 %

    Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 1.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 15,50159USD. Heute notiert Silber bei 82,83USD. Ihr Einsatz wäre nun 5.343,45USD wert – ein Zuwachs von +434,35 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ (-X%). Diskussionen über steigende Nachfrage in der Rüstungsindustrie stehen im Kontrast zu Zweifeln an den tatsächlichen Silbermengen in militärischen Anwendungen. Insgesamt bleibt die Stimmung vorsichtig optimistisch, jedoch ohne klare Kaufempfehlungen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Silber eingestellt.

    Zur Silber Diskussion

    Informationen zu Silber

    Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.

    ETCs auf Silber

    ETF Strategie Replikation Hebel TER Letzter Kurs Perf. %
    Gold Bullion Securities
    		Long Vollständig 1 0,40 389,80EUR -0,47 %
    XETRA Gold
    		Long Vollständig 1 0,36 137,02EUR -0,28 %
    db Physical Gold ETC Euro Hedged
    		Long Vollständig 1 0,59 289,20EUR -0,30 %
    Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC
    		Long Vollständig 1 0,75 436,16EUR -1,22 %
    Platin Index Zertifikat Open-End (DBETC)
    		Long Vollständig 1 0,75 110,38EUR -1,66 %
    Silber Index Zertifikat Open-End (DBETC)
    		Long Vollständig 1 0,45 653,95EUR -1,75 %
    Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) der DB ETC plc
    		Long Vollständig 1 0,29 408,34EUR -0,56 %
    Gold Index Zertifikat Open-End (iShares plc)
    		Long Vollständig 1 0,25 82,71EUR -0,52 %
    EUWAX Gold
    		Long 1 0,00 137,29EUR -0,30 %
    WisdomTree Copper 1x Daily Short
    		Short Sampling 1 0,98 9,089EUR -0,53 %

    Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Silberpreis Abverkauf bei Silber -1,77 % in 24h Bärenmarkt-Signal: Silber bei 82,83 USD, -1,77 %.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     