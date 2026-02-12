Abverkauf bei Silber -1,77 % in 24h

-1,77 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,92 % 1 Monat -0,18 % 3 Monate +64,96 % 1 Jahr +164,96 %

Deutlicher Rückgang beim Silberpreis: Das Edelmetall verliertund fällt auf 82,83. Starker Verkaufsdruck prägt den Handel.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 1.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 15,50159USD. Heute notiert Silber bei 82,83USD. Ihr Einsatz wäre nun 5.343,45USD wert – ein Zuwachs von +434,35 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ (-X%). Diskussionen über steigende Nachfrage in der Rüstungsindustrie stehen im Kontrast zu Zweifeln an den tatsächlichen Silbermengen in militärischen Anwendungen. Insgesamt bleibt die Stimmung vorsichtig optimistisch, jedoch ohne klare Kaufempfehlungen.