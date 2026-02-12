Weichai gewinnt mehrere World Green Design Awards

BRÜSSEL, 12.Februar 2026 /PRNewswire/ -- Kürzlich fand in Brüssel, Belgien, die 15. Jahreskonferenz und der Brüsseler Gipfel der World Green Design Organization (WGDO) statt. Die Weichai-Motorenbaureihe mit hohem Wärmewirkungsgrad wurde mit dem "Green Design International Award" ausgezeichnet. Die Weichai-Gruppe wurde mit dem "Green Design International Contribution Award" ausgezeichnet und ist damit das erste Unternehmen der Branche, das diese Auszeichnung erhält. Gleichzeitig wurden fünf Weichai-Ingenieure von der WGDO mit dem Zertifikat "Green Design Engineer (Senior)" ausgezeichnet.

Die Weichai-Motorenbaureihe mit hohem Wärmewirkungsgrad, die auf der Philosophie des grünen Designs basiert, wurde vom WGDO-Bewertungsausschuss einhellig für ihre grünen Designattribute gelobt, einschließlich ihrer Zukunftsorientierung, Universalität, ihres systematischen Ansatzes, ihrer Synergie, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Weichai hat nacheinander die weltweit ersten kommerziellen Dieselmotoren mit einem thermischen Wirkungsgrad von mehr als 50 %, 51 %, 52 % und 53 % auf den Markt gebracht. Damit hat Weichai in der weltweiten Verbrennungsmotorenindustrie einen grünen Maßstab für Energieeinsparung, Emissionsreduzierung und Kohlenstoffreduzierung gesetzt und dient als Paradebeispiel für die Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UNSDGs).