    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWeichai Power (H) AktievorwärtsNachrichten zu Weichai Power (H)
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Weichai gewinnt mehrere World Green Design Awards

    Weichai gewinnt mehrere World Green Design Awards
    Foto: andrew_shots - stock.adobe.com

    BRÜSSEL, 12.Februar 2026 /PRNewswire/ -- Kürzlich fand in Brüssel, Belgien, die 15. Jahreskonferenz und der Brüsseler Gipfel der World Green Design Organization (WGDO) statt. Die Weichai-Motorenbaureihe mit hohem Wärmewirkungsgrad wurde mit dem "Green Design International Award" ausgezeichnet. Die Weichai-Gruppe wurde mit dem "Green Design International Contribution Award" ausgezeichnet und ist damit das erste Unternehmen der Branche, das diese Auszeichnung erhält. Gleichzeitig wurden fünf Weichai-Ingenieure von der WGDO mit dem Zertifikat "Green Design Engineer (Senior)" ausgezeichnet.

    Weichai Wins Multiple World Green Design Awards

    Die Weichai-Motorenbaureihe mit hohem Wärmewirkungsgrad, die auf der Philosophie des grünen Designs basiert, wurde vom WGDO-Bewertungsausschuss einhellig für ihre grünen Designattribute gelobt, einschließlich ihrer Zukunftsorientierung, Universalität, ihres systematischen Ansatzes, ihrer Synergie, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Weichai hat nacheinander die weltweit ersten kommerziellen Dieselmotoren mit einem thermischen Wirkungsgrad von mehr als 50 %, 51 %, 52 % und 53 % auf den Markt gebracht. Damit hat Weichai in der weltweiten Verbrennungsmotorenindustrie einen grünen Maßstab für Energieeinsparung, Emissionsreduzierung und Kohlenstoffreduzierung gesetzt und dient als Paradebeispiel für die Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UNSDGs).

    Die WGDO ist die weltweit erste internationale Organisation ohne Erwerbszweck, die sich der Förderung der Entwicklung von grünem Design auf globaler Ebene verschrieben hat. Sie verfügt über eine offizielle EU-Zertifizierung und hat einen "besonderen Beraterstatus" beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen. Seit 2011 hat die WGDO den Green Design International Award und den Green Design International Contribution Award ins Leben gerufen, um Produkte, Technologien und Projekte mit herausragenden Leistungen im Bereich des grünen Designs und der nachhaltigen Entwicklung sowie Personen und Institutionen, die weltweit bedeutende Beiträge geleistet haben, zu identifizieren und auszuzeichnen.

    Für das Jahr 2025 gingen bei der World Green Design Organization fast 1.000 Bewerbungen aus 43 Ländern ein. Letztendlich kamen 51 Projekte in die engere Wahl, von denen 20 mit dem Green Design International Award (einschließlich Nominierungen) und 3 mit dem Green Design International Contribution Award (einschließlich Nominierungen) ausgezeichnet wurden. Der Erfolg von Weichai, mehrfach ausgezeichnet worden zu sein, spiegelt die hohe Anerkennung der WGDO für die nachhaltige Entwicklung des Unternehmens wider.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2902803/image1.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/weichai-gewinnt-mehrere-world-green-design-awards-302686397.html



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Weichai gewinnt mehrere World Green Design Awards BRÜSSEL, 12.Februar 2026 /PRNewswire/ - Kürzlich fand in Brüssel, Belgien, die 15. Jahreskonferenz und der Brüsseler Gipfel der World Green Design Organization (WGDO) statt. Die Weichai-Motorenbaureihe mit hohem Wärmewirkungsgrad wurde mit dem …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     