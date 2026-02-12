    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa

    Streik bei Lufthansa läuft - Viele Flüge gestrichen

    Für Sie zusammengefasst
    • Crewstreiks bei Lufthansa gestartet, 800 Flüge gestrichen.
    • Lange Schlangen an Umbuchungsschaltern in Frankfurt.
    • Pilotengewerkschaft fordert neues Angebot von Lufthansa.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Lufthansa: 800 Flüge gestrichen)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Crewstreiks bei der Lufthansa sind nach Einschätzung der aufrufenden Gewerkschaft angelaufen. "Der Streik läuft, wie wir es erwartet haben", sagte Ufo-Tarifexperte Harry Jaeger am Frankfurter Flughafen. Am größten deutschen Drehkreuz waren heute hunderte Starts und Landungen der Lufthansa gestrichen. Einzelne Flüge gingen an Ziele in Europa und Übersee. An den Umbuchungsschaltern der Lufthansa bildeten sich längere Schlangen.

    Bei den bestreikten Gesellschaften Lufthansa, Lufthansa Cargo und Lufthansa Cityline wurden rund 800 Flüge abgesagt, wie das Unternehmen am Mittag berichtete. Bei den nicht bestreikten Flugbetrieben Eurowings, Discover und Lufthansa City Airlines hätten hingegen rund 400 Flüge stattgefunden. Man hoffe, ab Freitag weitestgehend wieder den normalen Flugplan anbieten zu können.

    Nach Angaben des Flughafenbetreibers wurden allein in Frankfurt 450 von 1.117 geplanten Flügen abgesagt. Die Zahlen beziehen sich auf sämtliche Airlines, die große Masse der Ausfälle ist aber der Lufthansa zuzurechnen. In München wurden von 920 geplanten Flügen 275 gestrichen. Auch an anderen Flughäfen kam es zu Ausfällen.

    In Frankfurt war es insbesondere im Terminalbereich A deutlich leerer als sonst. Dieser Abschnitt wird ausschließlich von Lufthansa genutzt. Weil alle übrigen Airlines aber nicht bestreikt werden, herrschte in den anderen Abschnitten reger Publikumsverkehr.

    Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit geht nach ersten Rückmeldungen von einer hohen Arbeitskampfbereitschaft ihrer Mitglieder aus. "Wir sehen in Frankfurt eine sehr gute Beteiligung", sagte VC-Präsident Andreas Pinheiro am Flughafen. Er sagte weiterhin: "Was wir brauchen, ist ein neues Angebot. Die Lufthansa hat sich nicht gemeldet."

    Der Gewerkschafter schloss weitere Streiks für höhere Betriebsrenten nicht aus. "Als Gewerkschaft haben wir nicht viele Mittel außer dem Arbeitskampf. Wenn es kein Angebot gibt, dreht sich die Eskalationsspirale immer weiter."/ceb/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 80,40 auf Tradegate (12. Februar 2026, 13:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -1,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,70 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,86 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2500EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -22,72 %/-11,68 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursrisiken durch Pilotenstreiks und deren Belastung der Lufthansa-Kennzahlen (Streikkosten, Pensions-/Übergangsversorgungen), Bewertung und Managementverantwortung; technische Marken wie 9,00 € als Verkaufszone, hohes Volumen/Short-Cover-Spekulationen, 3‑Jahres‑Vergleich mit Peer‑Airlines und Diskussion um aktienbasierte Vergütung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
