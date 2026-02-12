Mercedes: Neuer Chef gefragt, Siemens: Derivate heben ab & Telekom: Ausbruch

Thema des Tages: Autobauer für Depot

Die Autoindustrie galt lange als Sorgenkind der Börse: E-Auto-Krise, Preiskämpfe in China, schwache Konjunktur in Europa. Doch genau darin liegt jetzt die Chance.

Während viele Anleger das Segment abgeschrieben haben, bauen einige Hersteller still und leise ihre Marktpositionen aus, senken Kosten, dominieren Zukunftstechnologien – und werden an der Börse immer noch wie Auslaufmodelle bewertet.

Aktienduell: BAT vs. Philip Morris

British American Tobacco und Philip Morris dominieren seit Jahrzehnten den globalen Zigarettenmarkt. Doch während das klassische Rauchgeschäft schrumpft, entscheidet sich der Börsenerfolg zunehmend bei Alternativen wie E-Zigaretten, Tabakerhitzern und Nikotinbeuteln.

Philip Morris hat diesen Wandel früher und konsequenter vollzogen. Der Konzern treibt mit seinem Tabakerhitzer IQOS den Ausstieg aus der Zigarette aktiv voran – mit wachsendem Erfolg. In vielen Märkten stammt bereits ein erheblicher Teil des Umsatzes aus rauchfreien Produkten, die Margen sind hoch und die Kundenbindung stark. Gleichzeitig bleibt das traditionelle Geschäft eine verlässliche Cashcow.

British American Tobacco verfolgt zwar ebenfalls den Strategiewechsel mit Marken wie Vuse und Glo, kommt jedoch langsamer voran. Welche Dividenden-Perle hat die Nase im Vergleich vorne?

Mit nur einem Klick zu Deinem Lieblingsthema - Viel Spaß beim Anschauen!

Begrüßung

Mercedes: Gruselige Zahlen

Thema des Tages 5 Top Autobauer

Kohle: Trump - "Beautiful & Clean"

Albemarle: Gemischte Zahlen

McDonalds: Erwartungen geschlagen

Cisco: Zahlen kommen nicht gut an

Applovin: Quartalsbericht setzt Aktie unter Druck

Adyen: Absturz

Apple: Siri bleibt ein Problem

DAX: Starker Start

Siemens: Aktie nach Zahlen gefragt

Deutsche Telekom: Aktie startet durch

Deutsche Börse: Rekorde

Thyssenkrupp: Zahlen gemischt

Depots: Auf der Stelle

Aktienduell: BAT vs. Philip Morris

Zuschauerfragen

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 14 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zu den Musterdepots der wO Börsenlounge geht es hier lang!



