    5 Chancen bei Autobauern

    Mercedes: Neuer Chef gefragt, Siemens: Derivate heben ab & Telekom: Ausbruch

    Da haben wir wieder ein gutes Händchen gehabt. Nach den starken Zahlen von Siemens schießen die Ende Januar empfohlenen Derivate in die Höhe und liegen rund 55 % und 28 % im Plus. Zudem bricht die Aktie der Telekom aus.

    • Siemens-Derivate stark im Plus, Telekom bricht aus.
    • Autoindustrie bietet Chancen trotz Krisenstimmung.
    • Philip Morris führt Wandel zu rauchfreien Produkten.
    Thema des Tages: Autobauer für Depot 

    Die Autoindustrie galt lange als Sorgenkind der Börse: E-Auto-Krise, Preiskämpfe in China, schwache Konjunktur in Europa. Doch genau darin liegt jetzt die Chance.

    Während viele Anleger das Segment abgeschrieben haben, bauen einige Hersteller still und leise ihre Marktpositionen aus, senken Kosten, dominieren Zukunftstechnologien – und werden an der Börse immer noch wie Auslaufmodelle bewertet.

    Aktienduell: BAT vs. Philip Morris

    British American Tobacco und Philip Morris dominieren seit Jahrzehnten den globalen Zigarettenmarkt. Doch während das klassische Rauchgeschäft schrumpft, entscheidet sich der Börsenerfolg zunehmend bei Alternativen wie E-Zigaretten, Tabakerhitzern und Nikotinbeuteln.

    Philip Morris hat diesen Wandel früher und konsequenter vollzogen. Der Konzern treibt mit seinem Tabakerhitzer IQOS den Ausstieg aus der Zigarette aktiv voran – mit wachsendem Erfolg. In vielen Märkten stammt bereits ein erheblicher Teil des Umsatzes aus rauchfreien Produkten, die Margen sind hoch und die Kundenbindung stark. Gleichzeitig bleibt das traditionelle Geschäft eine verlässliche Cashcow.

    British American Tobacco verfolgt zwar ebenfalls den Strategiewechsel mit Marken wie Vuse und Glo, kommt jedoch langsamer voran. Welche Dividenden-Perle hat die Nase im Vergleich vorne?

