    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Weimer

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Geben 310 Millionen für Film - so viel wie nie zuvor

    Für Sie zusammengefasst
    • Filmförderung des Bundes auf 310 Millionen Euro verdoppelt.
    • Private Investoren und Sender müssen jetzt aktiv werden.
    • Berlinale soll als Aufbruch für die Branche dienen.
    Weimer - Geben 310 Millionen für Film - so viel wie nie zuvor
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach Krisenjahren erwartet Kulturstaatsminister Wolfram Weimer jetzt einen Aufschwung für den deutschen Film. Der Bund habe die Filmförderung "mal eben verdoppelt" und gebe insgesamt 310 Millionen Euro, sagte der parteilose Politiker beim Produzententag der Filmbranche in Berlin. "Wir geben so viel Geld in diese Branche wie nie zuvor." Förderquoten würden erhöht.

    Nun seien private Investoren in der Pflicht, nicht nur die großen US-amerikanischen Plattformen, sondern auch die öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland. Nachdem der Staat in Vorleistung getreten sei, müssten sie mitziehen und das Signal in die Welt senden: "Wow. In Deutschland steigt jetzt die Filmparty in den nächsten Jahren."

    Die schwarz-rote Koalition hatte sich vergangene Woche auf eine Investitionsverpflichtung der großen Streamingdienste wie Netflix, Amazon oder Disney+ und der großen Sender geeinigt. Die Unternehmen, die hier gute Geschäfte machen, sollen Geld in deutsche Produktionen oder Studios stecken. Geplant ist eine gesetzliche Mindestinvestitionsquote. Weimer wollte es eigentlich bei freiwilligen Zusagen der Anbieter in Höhe von 15,5 Milliarden Euro belassen, gab aber letztlich nach. "Es gibt sie noch, die guten Nachrichten"

    Beim Produzententag sprach der Beauftragte für Kultur und Medien von einem "Paukenschlag". Die positive Stimmung der Branche zu Beginn der Berlinale liege "auch darin begründet, dass die Politik wirklich einen Durchbruch erzielt hat", sagte er. Es müsse eine "Berlinale des Aufbruchs" werden. An die Branche appellierte er: "Die Politik hat geliefert, und das Fenster ist auf, und ihr müsst jetzt die Luft, die reinkommt, auch nutzen."

    Die Chefin der Produzentenallianz, die frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Michelle Müntefering, äußerte sich ebenfalls euphorisch über die Pläne. "Es gibt sie noch, die guten Nachrichten", sagte Müntefering über die geplante Investitionsverpflichtung. Die Branche unterstütze die Pläne, auch wenn sie sich eine höhere verpflichtende Investitionsquote als die vereinbarten acht Prozent wünsche./DP/jha/






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Weimer Geben 310 Millionen für Film - so viel wie nie zuvor Nach Krisenjahren erwartet Kulturstaatsminister Wolfram Weimer jetzt einen Aufschwung für den deutschen Film. Der Bund habe die Filmförderung "mal eben verdoppelt" und gebe insgesamt 310 Millionen Euro, sagte der parteilose Politiker beim …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     