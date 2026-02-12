DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Grenke auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Grenke mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Das Neugeschäft und die Marge des IT-Leasinganbieters hätten die Erwartungen im Vorjahr erfüllt, schrieb Olivia Pulvermacher in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Resümee zu jüngsten Eckdaten./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,31 % und einem Kurs von 15,04EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 13:47 Uhr) gehandelt.