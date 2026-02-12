UBS stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der Umsatz sei etwas schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Graham Doyle in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) des Medizintechnik-Unternehmens habe die Konsensschätzung hingegen um satte 60 Prozent verfehlt. Der Experte betonte zudem, dass es noch immer keinen Jahresausblick des Unternehmens gebe./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,33 % und einem Kurs von 26,52EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 13:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Graham Doyle
Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 53
Kursziel alt: 53
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
