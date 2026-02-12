UBS stuft Schott Pharma auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schott Pharma von 25,70 auf 25,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Pharmazulieferer habe einen soliden Start ins Geschäftsjahr 2025/26 hingelegt, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es blieben aber Unsicherheiten hinsichtlich der Endnachfrage nach GLP1-Abnehmspritzen sowie nach Impfstoffen./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,29 % und einem Kurs von 15,34EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 13:38 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Olivier Calvet
Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 25,90
Kursziel alt: 25,70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
