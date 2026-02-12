UBS stuft Schott Pharma auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schott Pharma von 25,70 auf 25,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Pharmazulieferer habe einen soliden Start ins Geschäftsjahr 2025/26 hingelegt, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es blieben aber Unsicherheiten hinsichtlich der Endnachfrage nach GLP1-Abnehmspritzen sowie nach Impfstoffen./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:30 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,29 % und einem Kurs von 15,34EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 13:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Olivier Calvet

Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 25,90

Kursziel alt: 25,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



