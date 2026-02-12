UBS stuft PHILIPS NV auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Philips von 30,50 auf 32,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die starken Quartalsergebnisse des Medizintechnikkonzerns habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 erhöht, schrieb Graham Doyle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 18:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 27,08EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 13:51 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Graham Doyle
Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 32,50
Kursziel alt: 30,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
