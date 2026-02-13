Rivian überrascht mit Zahlen & Mega-Wachstumsprognose – Aktie explodiert!

Doch nicht nur die Produktionszahlen, sondern auch die Quartalszahlen selbst können sich sehen lassen. Mit einem Umsatz von 1,29 Milliarden US-Dollar übertraf Rivian die Analystenprognose von 1,26 Milliarden US-Dollar. Zudem konnte der US-amerikanische E-Auto-Hersteller den Verlust pro Aktie auf lediglich 54 Cent senken; Analysten hatten mit einem Verlust von 68 Cent je Aktie gerechnet.

Die Rivian-Aktie erlebt einen fulminanten Anstieg von 15 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Erwartungen für das vierte Quartal übertraf und ehrgeizige Ziele für die Zukunft formulierte. Der Elektroauto-Hersteller hat mit einer Produktionssteigerung von 47 bis 59 Prozent für 2026 eine der größten Wachstumsprognosen seiner Geschichte veröffentlicht.

Trotz dieser positiven Nachrichten bleibt das Unternehmen in den roten Zahlen: Für das Jahr 2026 erwartet Rivian weiterhin einen Verlust von 1,8 bis 2,1 Milliarden US-Dollar. Doch CEO RJ Scaringe bleibt optimistisch. "2026 wird der Wendepunkt", erklärte er in der Pressekonferenz und verwies auf das neue Modell R2, das ab dem zweiten Quartal dieses Jahres die Produktionszahlen erheblich steigern soll.

Ein Blick auf die Zahlen für das Jahr 2025: Rivian konnte im vergangenen Jahr erstmals einen positiven Bruttogewinn von 144 Millionen US-Dollar erzielen, eine Entwicklung, die von Analysten als wichtiger Schritt in Richtung Rentabilität gewertet wird. Auch die Cash-Position des Unternehmens ist stabil, was eine solide Grundlage für die kommenden Herausforderungen bietet.

Rivian hat mit seiner optimistischen Prognose für 2026 die Anleger auf seine Seite gezogen. Die Frage, die jetzt alle beschäftigt: Kann das Unternehmen die gesteckten Ziele tatsächlich erreichen und langfristig profitabel werden?

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Rivian Automotive Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,15 % und einem Kurs von 14,00USD auf Nasdaq (13. Februar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.





Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben! Jetzt Report kostenlos herunterladen!