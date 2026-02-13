    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRivian Automotive Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Rivian Automotive Registered (A)

    E-Autobauer

    Rivian überrascht mit Zahlen & Mega-Wachstumsprognose – Aktie explodiert!

    Die Rivian-Aktie steigt nachbörslich um satte 15 Prozent! Mit überraschend starken Quartalszahlen und einer kräftigen Produktionssteigerung geht es jetzt steil nach oben. Wie weit kann die Rallye gehen?

    Für Sie zusammengefasst
    Rivian überrascht mit Zahlen & Mega-Wachstumsprognose – Aktie explodiert!
    Foto: Jonathan Raa - NurPhoto

    Die Rivian-Aktie erlebt einen fulminanten Anstieg von 15 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Erwartungen für das vierte Quartal übertraf und ehrgeizige Ziele für die Zukunft formulierte. Der Elektroauto-Hersteller hat mit einer Produktionssteigerung von 47 bis 59 Prozent für 2026 eine der größten Wachstumsprognosen seiner Geschichte veröffentlicht.

    Doch nicht nur die Produktionszahlen, sondern auch die Quartalszahlen selbst können sich sehen lassen. Mit einem Umsatz von 1,29 Milliarden US-Dollar übertraf Rivian die Analystenprognose von 1,26 Milliarden US-Dollar. Zudem konnte der US-amerikanische E-Auto-Hersteller den Verlust pro Aktie auf lediglich 54 Cent senken; Analysten hatten mit einem Verlust von 68 Cent je Aktie gerechnet.

    Trotz dieser positiven Nachrichten bleibt das Unternehmen in den roten Zahlen: Für das Jahr 2026 erwartet Rivian weiterhin einen Verlust von 1,8 bis 2,1 Milliarden US-Dollar. Doch CEO RJ Scaringe bleibt optimistisch. "2026 wird der Wendepunkt", erklärte er in der Pressekonferenz und verwies auf das neue Modell R2, das ab dem zweiten Quartal dieses Jahres die Produktionszahlen erheblich steigern soll.

    Ein Blick auf die Zahlen für das Jahr 2025: Rivian konnte im vergangenen Jahr erstmals einen positiven Bruttogewinn von 144 Millionen US-Dollar erzielen, eine Entwicklung, die von Analysten als wichtiger Schritt in Richtung Rentabilität gewertet wird. Auch die Cash-Position des Unternehmens ist stabil, was eine solide Grundlage für die kommenden Herausforderungen bietet.

    Rivian hat mit seiner optimistischen Prognose für 2026 die Anleger auf seine Seite gezogen. Die Frage, die jetzt alle beschäftigt: Kann das Unternehmen die gesteckten Ziele tatsächlich erreichen und langfristig profitabel werden? 

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Rivian Automotive Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,15 % und einem Kurs von 14,00USD auf Nasdaq (13. Februar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    E-Autobauer Rivian überrascht mit Zahlen & Mega-Wachstumsprognose – Aktie explodiert! Die Rivian-Aktie steigt nachbörslich um satte 15 Prozent! Mit überraschend starken Quartalszahlen und einer kräftigen Produktionssteigerung geht es jetzt steil nach oben. Wie weit kann die Rallye gehen?
