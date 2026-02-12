    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFielmann AktievorwärtsNachrichten zu Fielmann

    Besonders beachtet!

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fielmann Aktie klettert deutlich - 12.02.2026

    Am 12.02.2026 ist die Fielmann Aktie, bisher, um +9,21 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Fielmann Aktie.

    Besonders beachtet! - Fielmann Aktie klettert deutlich - 12.02.2026
    Foto: PhotoDesign - stock.adobe.com

    Fielmann ist ein führender europäischer Optiker, spezialisiert auf Brillen, Kontaktlinsen und Hörgeräte. Als Marktführer in Deutschland bietet das Unternehmen modische Sehhilfen und optische Dienstleistungen. Hauptkonkurrenten sind Apollo-Optik und Mister Spex. Fielmann überzeugt durch ein dichtes Filialnetz, faire Preise und exzellenten Kundenservice.

    Fielmann Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.02.2026

    Mit einer Performance von +9,21 % konnte die Fielmann Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Fielmann Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,61 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 45,08, mit einem Plus von +9,21 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Short
    33.737,55€
    Basispreis
    2,12
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    29.649,68€
    Basispreis
    2,18
    Ask
    × 14,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Fielmann einen Gewinn von +2,65 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Fielmann Aktie damit um +9,03 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,05 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Fielmann eine positive Entwicklung von +4,77 % erlebt.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,09 % geändert.

    Fielmann Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,03 %
    1 Monat +4,05 %
    3 Monate +2,65 %
    1 Jahr -4,62 %

    Informationen zur Fielmann Aktie

    Es gibt 84 Mio. Fielmann Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,83 Mrd.EUR € wert.

    Fielmann erzielt Rekordüberschuss


    Die Fielmann -Gruppe, die Brillen und Hörgeräte anbietet, hat im Geschäftsjahr 2025 einen Rekordüberschuss erzielt. Dieser stieg um fast ein Drittel auf 205 Millionen Euro, teilte das familiengeführte Unternehmen aus Hamburg anhand vorläufiger …

    Fielmann Group Celebrates Success in Vision 2025 Initiative


    Fielmann closes Vision 2025 with record-breaking growth, rising profits and loyal customers—now setting its sights even higher with the ambitious Vision 2035 strategy.

    Fielmann übertrifft Vision 2025-Ziele – Erfolg für die Aktie!


    Fielmann setzt neue Maßstäbe: Rekordumsatz, starkes Ergebnis und hohe Kundenzufriedenheit ebnen den Weg für eine beschleunigte Wachstumsstrategie bis 2035.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Carl Zeiss Meditec, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,55 %. EssilorLuxottica notiert im Minus, mit -6,00 %. HOYA notiert im Plus, mit +3,09 %.

    Fielmann Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Fielmann Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fielmann Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Fielmann

    +8,12 %
    +8,70 %
    +3,64 %
    +2,82 %
    -4,04 %
    +23,73 %
    -42,01 %
    -38,00 %
    +134,74 %
    ISIN:DE0005772206WKN:577220



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Fielmann Aktie klettert deutlich - 12.02.2026 Am 12.02.2026 ist die Fielmann Aktie, bisher, um +9,21 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Fielmann Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     