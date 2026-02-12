Fielmann Aktie klettert deutlich - 12.02.2026

Mit einer Performance von +9,21 % konnte die Fielmann Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Fielmann Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,61 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 45,08€, mit einem Plus von +9,21 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Fielmann ist ein führender europäischer Optiker, spezialisiert auf Brillen, Kontaktlinsen und Hörgeräte. Als Marktführer in Deutschland bietet das Unternehmen modische Sehhilfen und optische Dienstleistungen. Hauptkonkurrenten sind Apollo-Optik und Mister Spex. Fielmann überzeugt durch ein dichtes Filialnetz, faire Preise und exzellenten Kundenservice.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Fielmann einen Gewinn von +2,65 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Fielmann Aktie damit um +9,03 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,05 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Fielmann eine positive Entwicklung von +4,77 % erlebt.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,09 % geändert.

Fielmann Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,03 % 1 Monat +4,05 % 3 Monate +2,65 % 1 Jahr -4,62 %

Informationen zur Fielmann Aktie

Es gibt 84 Mio. Fielmann Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,83 Mrd.EUR € wert.

Die Fielmann -Gruppe, die Brillen und Hörgeräte anbietet, hat im Geschäftsjahr 2025 einen Rekordüberschuss erzielt. Dieser stieg um fast ein Drittel auf 205 Millionen Euro, teilte das familiengeführte Unternehmen aus Hamburg anhand vorläufiger …

Fielmann closes Vision 2025 with record-breaking growth, rising profits and loyal customers—now setting its sights even higher with the ambitious Vision 2035 strategy.

Fielmann setzt neue Maßstäbe: Rekordumsatz, starkes Ergebnis und hohe Kundenzufriedenheit ebnen den Weg für eine beschleunigte Wachstumsstrategie bis 2035.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Carl Zeiss Meditec, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,55 %. EssilorLuxottica notiert im Minus, mit -6,00 %. HOYA notiert im Plus, mit +3,09 %.

Fielmann Aktie jetzt kaufen?

Ob die Fielmann Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fielmann Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.